El América cumplió con su juego pendiente y con ello, el Guadalajara ya sabe lo que necesita para poder arrebatarle el liderato del futbol mexicano.

América por fin cumplió con su juego pendiente que tenía en el Apertura 2026 contra Xolos, en donde dividió puntos al empatar a un gol, resultado que beneficia a las Chivas en la carrera por el liderato de la Liga MX a falta de tres jornadas de que concluya la fase regular.

El Guadalajara ha tenido un espectacular rendimiento durante todo el torneo, en donde se ha mantenido entre los mejores clubes de todo el futbol mexicano, manteniéndose en la tercera posición de la tabla tras el triunfo sobre Monterrey en la jornada 14 con 26 puntos.

Sin embargo, con el empate de las Águilas con Tijuana y la pasada derrota con Pachuca, la escuadra azulcrema dejó escapar varios puntos y pese a que se mantiene en el primer lugar con 28 puntos, puso en entredicho ese lugar, en donde tanto el Rebaño como Cruz Azul podrían arrebatárselo.

Así va la tabla de posiciones del Apertura 2026

¿Qué necesita Chivas para ser líder general?

Chivas tendrá, al menos en el papel, un rival a modo para conseguir una nueva victoria en el Apertura 2026 cuando se enfrente al Atlante, por lo que en caso de ganar llegaría a 29 puntos, por lo que el Rebaño necesitaría de que el América pierda en su siguiente duelo contra Toluca y que Cruz Azul no gane frente al Club León.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlante del Apertura 2026?

El siguiente duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra el Atlante en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 31 de octubre, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.