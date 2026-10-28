El exentrenador del Guadalajara dejó un recadito asegurando que sería un error minimizar al Rebaño pese a la falta de contundencia.

Chivas se mantiene como uno de los equipos más poderosos de toda la Liga MX y su lugar en la tabla de posiciones lo demuestra; sin embargo, muchos analistas se han empeñado en demeritar el trabajo de Gabriel Milito y los futbolistas del Rebaño a unas semanas de arrancar la Liguilla.

Es por eso que el exentrenador del Guadalajara, Ricardo Ferretti, hizo un llamado a no demeritar a los tapatíos para la Fiesta Grande, recordando que aunque no atraviese su mejor momento futbolístico, puede dar la campanada en la instancia de eliminación directa, en donde recalcó la solvencia defensiva que tienen, recordando que esa fue su fórmula para ser campeón con Tigres.

“Yo voy más sencillo. He visto a los primeros, salir eliminados en Cuartos de Final y he visto décimos que entran en Repechajes y salen campeón. Este es nuestro futbol mexicano.

“¿Descartarlos? No. Tal vez las probabilidades, comparando con el plantel que tiene y lo que dice Jared Borgetti que falta un hombre más goleador, sus posibilidades disminuyen, pero la Liguilla es otro campeonato aparte y ahí muchas cosas han sucedido.

“Tienen un punto importante a favor de ellos y es que es la defensiva menos goleada. Como decimos que América tiene 500 goles y es un punto positivo, pero también me acuerdo que en el 2011 nosotros, en todo el torneo recibimos 9 goles y en Liguilla 11 goles en total“, declaró el extimonel del chiverío en ESPN.

Los resultados de Chivas en el Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlante del Apertura 2026?

El siguiente duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra el Atlante en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 31 de octubre, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.