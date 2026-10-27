El exdelantero del Guadalajara y de la Selección Mexicana vislumbra un panorama muy oscuro para el Rebaño de cara a la Liguilla por su falta de gol.

Chivas está viviendo una severa problemática en la delantera durante la recta final del Apertura 2026 debido a que tras la salida de Armando González rumbo al Olympiacos, la producción goleadora ha ido drásticamente a la baja, por lo que Jared Borgetti no augura un buen futuro para el Rebaño.

El exdelantero que brilló en varios clubes de México e inclusive en el extranjero, analizó el presente del Guadalajara, en donde cada vez le cuesta más trabajo anotar un gol, por lo que el histórico goleador considera que el chiverío no podrá recuperar su mejor versión en lo que resta del campeonato.

“Desafortunadamente el equipo ha ido a menos, antes de este partido tuvo cuatro partidos en los que no podía conseguir la victoria. Evidentemente los rivales eran mucho más complicados, pero con las lesiones, que han sido defensivas, se le ha complicado el estar mejor. Se le complica el gol, se le complican las acciones de gol, se le complica realmente mostrar que puede estar mejor y que está haciendo un partido para ganar, y seguramente Milito estará preocupado por esta situación.

“No lo descarto, pero a como va, hasta este momento, Chivas, creo que es difícil que pueda recobrar su nivel. Un nivel que lo haga competir, un nivel que lo haga sentirse seguro en la Liguilla y pensar que puede llegar hasta lo último y pelear por el título”, declaró el exdelantero en ESPN.

¿Cuántos goles lleva Chivas en el Apertura 2026?

Según el portal de estadísticas OPTA, el Guadalajara ha realizado un total de 173 disparos a la portería rival en 14 partidos que ha disputado en el Apertura 2026, de los cuales solamente 79 han ido con dirección de portería y solamente han podido anotar 21 goles.

Lo preocupante de esto es que la tasa de conversión es de solamente el 12.1 por ciento, por lo que en promedio tardan 60 minutos en anotar un gol, una cifra que contrasta con el rendimiento ofensivo del torneo anterior, en donde evidentemente contaban con la presencia de Armando González.

¿Quiénes son los mejores goleadores de Chivas en el Apertura 2026?