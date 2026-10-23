El exdirectivo del Guadalajara recibió una nueva oportunidad y será el máximo responsable en un importante club de Sudamérica.

Chivas es uno de los equipos más grandes e importantes de todo el continente, por lo que suele abrirle las puertas a varios personajes que trabajan en el redil, tal y como le sucedió a Fran Pérez, exdirectivo del Rebaño y que ahora recibió una nueva oportunidad para comandar un proyecto deportivo en Chile.

Fran Pérez llegó al Guadalajara por invitación de Fernando Hierro a finales del 2022, siendo asignado al área de Fuerzas Básicas y captación de talento, convirtiéndose rápidamente en uno de los hombres de toda la confianza del exfutbolista del Real Madrid.

Sin embargo, tras la salida de Fernando Hierro rumbo al Al-Nassr, tras año y medio en el chiverío, Amaury Vergara intentó darle continuidad al proyecto español y ratificó a Fran Pérez y a Juan Carlos Martínez Castrejo como encargados del proyecto, aunque su ciclo no logró tener éxito, saliendo de la directiva rojiblanca en marzo del 2025.

Ahora, el directivo español recibió una nueva invitación y será el máximo responsable del proyecto a futuro de la Universidad Católica de Chile, en donde fungirá como Gerente Deportivo del conjunto sudamericano, puesto que empezará a ejercer después de la Fecha FIFA de noviembre, fecha en la que concluye su contrato con la Selección de Serbia, en donde colaboraba junto a Veljko Paunovic.

¿Cuáles fueron los éxitos de Chivas en fuerzas básicas con Fran Pérez?

El Guadalajara cambió la dinámica en la que trabajaron en las fuerzas básicas, en donde rápidamente lograron varios campeonatos en diferentes divisiones inferiores durante la gestión europea en donde destacan los campeonatos con el Tapatío en el Clausura 2023 y Apertura 2024, además del título de la Sub 23 en el Apertura 2023 con Armando González y Mateo Chávez como principales referentes.

Fran Pérez señaló falta de paciencia en Chivas

“Es cierto, que lo que echábamos en falta y por lo que vino Fernando Hierro es un proyecto a mediano y largo plazo. Cuando hay proyectos, hay tiempo. Cuando hay tiempo, hay paciencia. Cuando hay paciencia no hay presión y eso genera un clima en el que el jugador es más fácil que rinda.

“Lo que identificamos es que los proyectos en Guadalajara, esa estabilidad la suele dar el técnico. Pasó con Matías Almeyda. Nosotros no tuvimos la fortuna de que con Veljko Paunovic que fue un año, que estuvo bien o Fernando Gago u Óscar García Junyent pudieran estar dos o tres años, que es ahora lo que parece que va a ocurrir con Gabriel Milito y ahí se ven los resultados. La respuesta a tu pregunta es tiempo”, explicó el exdirectivo en entrevista con Claro Sports en junio del 2026.