Chivas se ha convertido en un equipo que ha padecido en demasía en el tema de los lesionados durante el Apertura 2026, ya que varios de los elementos del primer equipo se han tenido que perder algún compromiso por alguna dolencia; sin embargo, se registraron buenas noticias con respecto a la convocatoria para enfrentar al Monterrey de Matías Almeyda.

El Guadalajara está urgido de un triunfo y sobre todo, de una exhibición que sacuda las críticas que recibió tras el triunfo en el partido contra Necaxa, en donde para fortuna de Gabriel Milito, tres jugadores que estaban en duda han vuelto a la convocatoria.

El comunicador Aldo Lara acudió a Verde Valle antes de que el equipo rojiblanca realizara el viaje rumbo a la Sultana del Norte, en donde confirmó que Omar Govea está recuperado y será elegible para enfrentar a la escuadra de los Rayados en la cancha del Estadio BBVA.

Por si fuera poco, reafirmó que las imágenes que surgieron a media semana de Fernando González y Diego Campillo con problemas físicos fueron falsa alarma y los dos serán elegibles para el duelo correspondiente a la jornada 14 del Apertura 2026.

¿Cuáles jugadores no viajaron a Monterrey para el Chivas vs. Rayados?

El mismo comunicador destapó que el Guadalajara sigue siendo víctima de las lesiones, por lo que destapó que José Castillo, Luis Romo y Brian Gutiérrez, quedaron descartados y no realizaron el viaje a la Sultana del Norte para el duelo contra la escuadra de la capital de Nuevo León.

Aunque no se mencionó, otro ausente sería Ángel Sepúlveda, quien no habría sido elegible para el duelo contra Monterrey, por lo que se espera que pueda reaparecer en el partido contra Atlante de la próxima semana.

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¿Cuándo se jugará el Rayados de Monterrey contra las Chivas de Guadalajara?

El siguiente duelo en el Apertura 2026 será contra Rayados, duelo que marcará el reencuentro de Matías Almeyda con las Chivas, compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 24 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.