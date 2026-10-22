En medio de la ola de lesiones, en el Guadalajara surge una reincorporación que resulta vital para el esquema del entrenador argentino.

Chivas ha sido el equipo más golpeado por las lesiones de toda la Liga MX en este Apertura 2026, problemática que ha mermado drásticamente el desempeño del equipo en las semanas recientes y que tendría molesta a la directiva; sin embargo, Gabriel Milito recibiría una buena noticia de cara al duelo contra Monterrey.

Después de la ola de ausencias por lesión que ha registrado el Guadalajara, en el redil se confirmó una importante noticia con la reincorporación de Omar Govea en el centro del campo, quien podría estar disponible para jugar el próximo fin de semana frente a Rayados.

El reportero de ESPN, Diego Yvey, fue el encargado de destapar que el mediocampista del chiverío ya pudo entrenar a la par del resto del plantel tras un desgarre en el soleo, lesión que lo alejó de las canchas durante casi un mes, perdiéndose el amistoso contra América, el Clásico Tapatío contra Atlas, el duelo con Tigres y Necaxa.

“Omar Govea entrenó a la par en Chivas y es elegible para enfrentar a Monterrey. El mediocampista de confianza de Gabriel Milito superó un desgarro en el soleo”, escribió el comunicador en su cuenta de X.

¿Quiénes son los lesionados que tiene Chivas?

Luis Romo

José Castillo

Miguel Tapias

Brian Gutiérrez

Ángel Sepúlveda

¿Cuándo se jugará el Rayados de Monterrey contra las Chivas de Guadalajara?

El siguiente duelo en el Apertura 2026 será contra Rayados, duelo que marcará el reencuentro de Matías Almeyda con las Chivas, compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 24 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.