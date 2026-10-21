Chivas sufrió mucho para ganar al Necaxa con un autogol, y la afición mostró su enojo al terminar el partido.

Chivas consiguió vencer al Necaxa por la mínima diferencia en el Estadio Akron y puso fin a una racha de cuatro partidos sin conocer la victoria. Sin embargo, el resultado estuvo lejos de disipar las dudas sobre el equipo de Gabriel Milito, pues el funcionamiento del Rebaño Sagrado dejó mucho que desear y el gol que le dio los tres puntos llegó mediante un autogol. Una situación que encendió la preocupación y el descontento de la afición rojiblanca, que esperaba una mejor respuesta de su equipo.

Las muestras de inconformidad no tardaron en aparecer. Al finalizar el encuentro, los aficionados presentes en el Estadio Akron abuchearon al Guadalajara para dejar claro su descontento con el pobre funcionamiento que el equipo volvió a mostrar en casa. Aunque el resultado permitió sumar tres puntos importantes, la manera en que se consiguió no convenció a unos seguidores que esperan mucho más de un plantel que aspira a competir por el título.

La afición ha demostrado que no piensa abandonar al Rebaño Sagrado en este momento complicado, pero también entiende que es necesario presionar para que el equipo mejore su rendimiento. La Liguilla está cada vez más cerca y el Guadalajara debería estar encontrando su mejor versión futbolística, no mostrando señales de retroceso. Por ello, el triunfo ante Necaxa no fue suficiente para cambiar el ánimo de los seguidores, que quieren ver una respuesta convincente antes de que comiencen los partidos de eliminación directa.

Los abucheos, además, no se limitaron al final del partido. Efraín Álvarez también recibió muestras de descontento cuando abandonó el terreno de juego para darle entrada a Jesús Hernández. La reacción de los aficionados no solamente respondió a lo ocurrido ante Necaxa, sino también a las actuaciones que el mediocampista ha tenido durante el Apertura 2026, en el que no ha logrado convencer a una parte de la afición rojiblanca.

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Ahora habrá que esperar para conocer qué ajustes decide implementar Gabriel Milito de cara a los próximos compromisos. Lo cierto es que con el nivel mostrado hasta ahora, Chivas parece aspirar a muy poco en la Liguilla, una instancia en la que no basta con competir: también es indispensable aprovechar las oportunidades frente al arco y evitar errores que puedan costar la eliminación. Si el Guadalajara pretende llegar a la final y levantar el título, necesitará recuperar su mejor fútbol cuanto antes.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval fueron ovacionados cuando entraron al campo

En contraste con las críticas que recibieron otros futbolistas, Hugo Camberos y Santiago Sandoval fueron bien recibidos por la afición rojiblanca cuando ingresaron al terreno de juego durante el segundo tiempo. Ambos canteranos recibieron aplausos de buena parte de los seguidores presentes en el Estadio Akron, una reacción que evidenció que el descontento no está dirigido contra todos los integrantes del plantel. Mientras algunos jugadores siguen sin convencer, otros mantienen el respaldo de una afición que espera verlos tener más oportunidades y aportar soluciones en este cierre del torneo.