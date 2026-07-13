Mientras todo Chivas se alista para el debut en el Apertura 2026, Gabriel Milito recibe una importante noticia debido a que Efraín Álvarez regresó a los entrenamientos.

El próximo sábado, Chivas volverá a tener acción cuando debute en el Apertura 2026 ante Toluca por la jornada uno en el Estadio Akron. A menos de una semana para el inicio de la Liga MX, Efraín Álvarez da enormes noticias debido a que regresó a los trabajos de entrenamiento en Verde Valle.

El Rebaño Sagrado se alista para el inicio del torneo con la certeza de que es uno de los favoritos a quedarse con el campeonato. A diferencia del Clausura 2026, tendrá un inicio duro debido a que chocará ante el último campeón de la Concachampions 2026 y que fue bicampeón en el 2025.

De cara al debut contra Toluca, Chivas comenzó a preparar el compromiso contra Toluca con la noticia de que Efraín Álvarez volvió a trabajar a la par del grupo. El mediocampista se perdió toda la pretemporada luego de que se confirmara que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para corregir un varicocele izquierdo.

Efraín Álvarez regresa a los entrenamientos con Chivas.

La gran pregunta que surge es si Efra irá de inicio para enfrentar a los Diablos Rojos en el Estadio Akron. Todo indica que el mediocampista ofensivo no sería titular porque no pudo realizar los trabajos de pretemporada para el Apertura 2026. Restará saber si tendrá la posibilidad de ser convocado y de ir al banco de suplentes contra el equipo escarlata.

Cabe destacar que es una vuelta crucial en las Chivas de Gabriel Milito debido a que está recuperando a un jugador clave en el armado del equipo. No hay que olvidarse que no solo tiene gol, sino que además es clave con regates y asistencias.

Chivas ya cuenta con sus seleccionados

Por otro lado, a la vuelta de Efraín Álvarez hay que sumar que Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González reportaron en Verde Valle. Sin embargo, José María Garrido confirmó en su canal de YouTube que ninguno de los seleccionados al Mundial 2026 iría de inicio para enfrentar a Toluca.

¿Cuál sería la alineación de Chivas ante Toluca?

Teniendo en cuenta lo realizado en la pretemporada, todo indicaría que el estratega mantendría la línea de cinco en el fondo. De esta manera, Chivas formaría con Óscar Whalley en la portería; en defensa Richard Ledezma, Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo o Luis Rey y Bryan González; en el medio Omar Govea, Fernando González o Jordan Carrillo, Kevin Castañeda y Santiago Sandoval; y en el ataque Ángel Sepúlveda.