Chivas comienza a respirar con un poco más de tranquilidad después de romper su racha de cuatro partidos sin ganar en la Liga MX, gracias a su victoria por la mínima diferencia ante Necaxa. Sin embargo, más allá del resultado, uno de los grandes protagonistas de la noche fue Raúl Rangel, quien realizó varias atajadas clave para mantener su portería en cero y permitir que el Rebaño Sagrado se quedara con los tres puntos. El guardameta rojiblanco fue determinante en un encuentro en el que el equipo tuvo que sufrir hasta el final.

Al finalizar el partido, el Tala compartió algunas palabras con Prime Video, donde destacó el trabajo que realizó el equipo en el aspecto defensivo. Para el arquero, la determinación de sus compañeros fue fundamental para sostener la ventaja, pues, aunque Chivas apenas consiguió un gol, logró evitar que Necaxa encontrara la manera de igualar el marcador. El esfuerzo colectivo en defensa terminó siendo una de las claves para conseguir una victoria que el Guadalajara necesitaba con urgencia.

Además de valorar el trabajo defensivo, Rangel explicó que el resultado puede ser importante para recuperar la confianza del plantel. Aunque los futbolistas no habían reconocido abiertamente que existieran dudas, los últimos encuentros habían dejado señales de preocupación por el rendimiento individual y colectivo del equipo. Por eso, ganar después de cuatro jornadas sin hacerlo representa un impulso anímico para un Guadalajara que necesita volver a mostrar una versión más convincente dentro de la cancha.

“Sí, desde luego. Yo creo que esto nos va a ayudar muchísimo a recuperar la confianza que necesitábamos y qué mejor que una victoria aquí en casa con nuestra gente, nuestra familia y seguimos peleando ahí arriba en la parte alta de la tabla”, expresó el guardameta rojiblanco.

Ahora queda esperar que Chivas consiga trasladar ese impulso al siguiente partido, cuando se enfrente a Monterrey. El desafío será mayor, pues se trata de un rival que suele proponer más en ataque, pero que también podría dejar espacios para que el Rebaño los aproveche. Sin embargo, para competir de mejor manera, el equipo de Gabriel Milito necesitará mejorar tanto en lo individual como en lo colectivo, sin depender únicamente de las intervenciones de su portero para conservar los resultados.

El partidazo que dio Raúl Rangel ante el Necaxa en números

La actuación de Raúl Rangel ante Necaxa no pasó desapercibida y el guardameta fue reconocido como el jugador del partido por plataformas de análisis como Sofascore. Durante el encuentro, el Tala registró cuatro atajadas, tres de ellas ante disparos dentro del área, intervenciones que resultaron fundamentales para evitar que los hidrocálidos marcaran. Además, sumó dos salidas exitosas para alejar el peligro de su portería, confirmando que fue una de las figuras más importantes del Guadalajara en una noche en la que su seguridad bajo los tres palos ayudó a asegurar la victoria rojiblanca.