Chivas ya disputó su partido contra Necaxa y, aunque consiguió la victoria para romper la mala racha de cuatro encuentros sin ganar, la sensación terminó siendo mucho más amarga que dulce por el funcionamiento del equipo. El Rebaño Sagrado logró sumar tres puntos, pero las dudas futbolísticas siguen presentes y ahora se encienden las alarmas por posibles problemas físicos dentro del plantel. Con Monterrey en el horizonte, Gabriel Milito podría tener nuevas complicaciones para armar su alineación.

Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda se unieron a la lista de lesionados y no jugaron contra Necaxa

Chivas tuvo que afrontar el compromiso ante Necaxa sin Brian Gutiérrez ni Ángel Sepúlveda, quienes quedaron fuera de la convocatoria por problemas físicos. Sus ausencias representan un contratiempo para Gabriel Milito, que necesita contar con la mayor cantidad de alternativas posibles para mejorar el funcionamiento ofensivo del equipo. Ahora habrá que estar atentos a la evolución de ambos futbolistas, pues su disponibilidad podría ser importante para el siguiente compromiso ante Monterrey.

Raúl Rangel se luce con atajada que lo volvió el hombre del partido

Una de las mejores acciones del encuentro llegó en un tiro de esquina, cuando Juan Valencia conectó un remate de cabeza que Raúl Rangel consiguió detener. Sin embargo, el balón quedó botando dentro del área chica y el peligro estaba lejos de terminar, pues otro atacante hidrocálido se acercaba para intentar empujarlo al fondo de las redes. En ese momento, el guardameta del Rebaño Sagrado demostró sus reflejos y concentración al estirar la pierna para despejar la pelota y evitar una ocasión clarísima de gol. La intervención del Tala fue una de las acciones más destacadas del partido y volvió a demostrar la importancia que tiene para el Guadalajara.

Chivas tiene en la mira a Tahiel Jiménez, delantero de Santos que la está rompiendo

Mientras el equipo busca mejorar su rendimiento, también comienzan a aparecer nombres que podrían convertirse en alternativas para reforzar el ataque rojiblanco. Uno de ellos es Tahiel Jiménez, delantero de Santos Laguna de apenas 20 años que ha llamado la atención por su efectividad frente al arco, con cinco goles en tres partidos durante su reciente buen momento. De acuerdo con el insider Jon Barbón, el atacante está en la lista de futbolistas que Chivas sigue de cerca, aunque por ahora no existe una negociación confirmada ni una decisión de ficharlo.

Roberto Alvarado tuvo un partido de altibajos: falló la más clara, pero provocó el autogol

Roberto Alvarado terminó siendo uno de los protagonistas del Guadalajara, aunque su actuación tuvo momentos contrastantes. Durante el primer tiempo, el Piojo desperdició una de las oportunidades más claras del encuentro al definir mal en un mano a mano. Sin embargo, logró reivindicarse en la segunda mitad con una gran jugada por la banda derecha, desde donde se metió al área y envió un centro peligroso con la pierna derecha. Agustín Oliveros intentó cortar el servicio, pero impactó mal el balón y terminó mandándolo al fondo de su propia portería, anotando el autogol que abrió el marcador a favor del Rebaño Sagrado y le permitió al conjunto rojiblanco encaminarse hacia la victoria.

Fernando González sale con molestias del Chivas vs Necaxa y podría perderse el partido contra Monterrey

Las preocupaciones físicas no terminaron con las ausencias de Brian Gutiérrez y Ángel Sepúlveda. En un video que ha circulado en redes sociales se observa cómo Fernando González se quedó en el centro del campo después del silbatazo final, momento en el que ingresó el kinesiólogo del equipo para realizarle un masaje en el muslo de la pierna derecha. Además, el mediocampista llevaba una especie de vendaje en esa zona, lo que abre la posibilidad de que ya arrastrara alguna molestia antes del encuentro. Por ahora, el club tapatío no ha confirmado que exista una lesión, pero la condición física del Oso será un tema a seguir de cara al partido contra Monterrey.