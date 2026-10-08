Chivas ya tiene la mira puesta en el Clásico Tapatío de este sábado frente al Atlas, aunque Gabriel Milito todavía tendrá que esperar para trabajar con el plantel completo. Será hasta este jueves cuando el técnico rojiblanco pueda contar nuevamente con los jugadores que fueron convocados a la Selección Mexicana, por lo que en las próximas horas podrá comprobar el desgaste físico que acumularon durante las últimas semanas.

Decisión de Rafa Márquez podría beneficiar al Atlas y perjudicar a Chivas en el Clásico Tapatío

La primera Fecha FIFA de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana dejó resultados poco favorables, pero también una decisión que podría generar cierta molestia al interior del Guadalajara. Roberto Alvarado fue utilizado en los cuatro partidos del Tricolor y acumuló 231 minutos frente a Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, un desgaste considerable tomando en cuenta que el Piojo también es una de las piezas fundamentales de Chivas. Ahora, el extremo deberá regresar al club para preparar el Clásico Tapatío, aunque todo apunta a que llegará con una carga física importante.

Armando González no se ganó un lugar en Selección y además podría perder oportunidades en Olympiacos

La Fecha FIFA tampoco terminó siendo la mejor para Armando González. La Hormiga disputó tres de los cuatro encuentros del Tricolor, pero no consiguió marcar y tampoco logró consolidarse como una opción indiscutible para Rafa Márquez. Además, su regreso a Grecia llega en un momento complicado, ya que el Olympiacos cambió de directiva y entrenador, mientras Imanol Alguacil ha dado oportunidades a otros delanteros con los que sí pudo entrenar en las semanas recientes, por lo que el canterano rojiblanco tendrá que pelear nuevamente por minutos.

La Fecha FIFA no fue lo mejor para Armando González.

Roberto Alvarado confiesa la frustración que hay en la Selección Mexicana por no poder ganar ni un partido

El propio Roberto Alvarado reconoció que el balance de la Fecha FIFA dejó una sensación de frustración dentro del vestidor mexicano. El Tricolor no consiguió ganar ninguno de sus cuatro partidos, después de empatar ante Colombia y Perú y posteriormente caer frente a Estados Unidos y Chile. Para el Piojo, además del resultado, preocupa que el funcionamiento colectivo no haya estado a la altura de lo que esperaban, algo que buscarán corregir antes de los próximos compromisos de la Selección.

Raúl Rangel responde a las críticas por sus errores con la Selección Mexicana

Raúl Rangel también tuvo que hacer frente a las críticas después de algunos errores cometidos con la Selección Mexicana durante la Fecha FIFA. Sin embargo, el arquero de Chivas decidió restarle importancia a lo ocurrido y aseguró que los errores forman parte del futbol y de la propia vida, por lo que considera que se ha hecho demasiado ruido alrededor de sus equivocaciones. Además, el guardameta destacó el respaldo que recibió de Rafa Márquez, algo que valoró especialmente durante este proceso.

Liga MX obliga a Chivas a cambiar su uniforme por el de visita para el Clásico Tapatío

El Clásico Tapatío también tendrá un detalle particular fuera de la cancha, ya que Chivas no utilizará su tradicional uniforme de rayas en su visita al Estadio Jalisco. La Liga MX determinó que el Guadalajara jugará con su jersey de visitante, en color blanco con vivos en rojo, mientras que Atlas utilizará su tradicional indumentaria rojinegra como local. En realidad, ambos uniformes podrían distinguirse sin problemas, pero en los últimos años se ha convertido en una especie de tradición que el equipo local solicite al visitante utilizar su segunda equipación, algo que nuevamente ocurrirá en este duelo entre los dos grandes rivales de Jalisco.