Armando González podría encontrarse con un panorama complicado en su regreso al Olympiacos después de la Fecha FIFA. El cambio que hubo hace varias semanas tanto en la dirección deportiva como en el banquillo del equipo puede reducir sus oportunidades, especialmente porque ni la nueva directiva ni Imanol Alguacil fueron responsables de su fichaje, pues la llegada de La Hormiga fue una apuesta de la administración anterior.

A esto se suma que el propio entrenador español ha dejado algunas señales de que el delantero mexicano no termina de convencerlo, particularmente por cuestiones relacionadas con sus características físicas. Es un aspecto que Armando difícilmente puede modificar por más que trabaje para mejorar, y el panorama se complicó todavía más con la llegada de Marius Mouandilmadji, un nuevo delantero que aumenta la competencia por los minutos.

Armando González debutó con gol en Europa League.

La Fecha FIFA, además, pudo no haber ayudado a La Hormiga. El delantero disputó tres de los cuatro partidos de la Selección Mexicana, pero no consiguió marcar ningún gol durante la concentración, algo que podría poner en duda su lugar como titular con el Tri. Eso sí, la falta de gol del equipo dirigido por Rafa Márquez no puede atribuirse únicamente al canterano de Chivas, quien además tuvo una participación importante en varios momentos de los encuentros.

Por si fuera poco, Armando estuvo las últimas tres semanas alejado de los entrenamientos del Olympiacos, algo que podría haberle hecho perder todavía más terreno ante Alguacil. El técnico español tuvo tiempo para trabajar con sus otras opciones en ataque, incluyendo al recién llegado Mouandilmadji y a Roman Yaremchuk, delantero ucraniano que parecía estar borrado del equipo, pero al que el estratega decidió darle nuevas oportunidades recientemente.

Y a todo esto habrá que añadir el desgaste físico que supondrá para Armando regresar de la Fecha FIFA. La Hormiga probablemente se incorporará a los entrenamientos del Olympiacos hasta el jueves o incluso el viernes, por lo que todo parece indicar que podría quedarse fuera del importante partido contra Panathinaikos, en el que el conjunto de El Pireo se enfrentará al actual líder del campeonato griego.

Armando González tendrá que ponerse al 100% para jugar en la Europa League la próxima semana

La buena noticia para Armando González es que todavía tiene un escenario muy favorable en la UEFA Europa League. La Hormiga es el único delantero del Olympiacos registrado para disputar la competición europea, por lo que su situación podría cambiar rápidamente. El equipo griego volverá a la actividad continental el próximo 15 de octubre y, aun en caso de no disputar el partido de este fin de semana en la liga, todo apunta a que el mexicano tendrá una gran oportunidad de ser titular el jueves siguiente, siempre y cuando consiga recuperarse y ponerse al 100%.