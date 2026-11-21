Ángel Sepúlveda vivió los mejores momentos de su carrera, hasta el día de hoy, con el equipo de Cruz Azul; sin embargo, el delantero ha manifestado su compromiso absoluto por Chivas, en donde aseguró que valora a la institución celeste, pero hoy quiere ayudarle a ganar al Rebaño y si puede hacerlo anotándole a los celestes, no tiene inconveniente alguno.

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"Sí, claro (quiere anotarle a Cruz Azul). Yo quiero ayudar a mi equipo a ganar. Si es a ganar con goles, mejor, pero quiero ayudarlos a buscar ese triunfo que nos daría esa confianza para llegar a Liguilla.

"Es un gran equipo. Conozco a la mayoría, conozco a su entrenador muy bien. Sabemos que será muy difícil, sabemos que nos ha costado y esa es la realidad, no nos escondemos ni nada. Es una gran prueba para nosotros, para saber que podemos dar ese golpe de autoridad, que tenemos la capacidad y la madurez para jugar este tipo de partidos.

"Tenemos que dejar todo. Va a ser muy difícil, es un gran equipo que juega muy bien a la pelota, que tiene grandes individualidades, pero que nosotros estando en casa queremos hacerla pesar", declaró el Cuate en palabras para Telemundo.

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¿Qué fue lo más importante que le dio Cruz Azul a Ángel Sepúlveda?

"Me dio la certeza de que yo sabía de que lo podía lograr ser un nueve de calidad, un nueve de Selección. Me dio esa seguridad, me hizo regresar a Chivas. Yo siempre voy a estar muy agradecido con ellos. Hoy me toca estar de este lado, ser contrarios y los voy a respetar en la cancha dejando todo, queriendo ganarles. Tenemos esa espinita, esas ganas de ganarle y todos mis compañeros, igual que yo, vamos a ir con todo para buscarlo", puntualizó Sepúlveda.

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Photo: Gabriel Milito lleva seis juegos sin vencer a Cruz Azul

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul por el liderato del Apertura 2026?

La Liga MX entrará en un nuevo receso futbolístico debido a la Fecha FIFA, por lo que el partido final de la fase regular del Apertura 2026 contra Cruz Azul se disputará el próximo domingo 22 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está programado para disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.