Chivas se alista para la recta final del Apertura 2026. Sin embargo, hay una serie de jugadores que no han dado la talla en el Apertura 2026, por lo que repasamos a cada uno de ellos.

Chivas se alista de la mejor manera para enfrentar a Atlante a falta de tres partidos para que finalice la fase regular del Apertura 2026. En medio de este contexto, el Guadalajara tiene la presión de ganar porque sabe que ante un tropiezo de América y una eventual victoria ante Cruz Azul finalizará como superlíder del torneo.

En medio de este contexto, la Liguilla está a la vuelta de la esquina con la sensación de que Gabriel Milito tiene un equipo fuerte de mentalidad, pero con una serie de elementos que han quedado a deber en momentos importantes. Por esta razón, en Rebaño Pasión repasamos los siete jugadores que no han rendido como se esperaba en esta segunda parte del año cuando el Guadalajara llegaba como favorito.

Luis Romo

Luis Romo es sin duda la cara visible de las Chivas de Gabriel Milito desde que llegó al banquillo. A pesar de sus errores en el inicio de la gestión del técnico argentino, el capitán del Guadalajara se convirtió en referente y una pieza clave para dar orden en la línea defensiva, como desde sus pies llegar al área rival.

Luis Romo no termina de ser regular en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Por las lesiones, en el Apertura 2026 pasó a jugar como stopper por izquierda y falló en partidos importantes como ante América. Romo se mostró errático en la salida y no fue tan determinante como en otras ocasiones que lo llevaron a formar parte de la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana. No hay dudas de que el Guadalajara necesita que no solo regrese de su lesión, sino que además lo haga de la mejor manera.

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Brian Gutiérrez

No hay ninguna duda de que es verdaderamente llamativo lo que está sucediendo con Brian Gutiérrez en Chivas. Llegó y con un puñado de entrenamientos se ganó la titularidad y pasó a formar parte de las convocatorias de Javier Aguirre de cara a la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, al punto que inició como titular ante Sudáfrica.

Brian Gutiérrez está muy lejos de su nivel en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, desde el Clausura 2026 viene en un franco descenso y en el Apertura 2026 no termina de ser lo determinante que era con el manejo de balón como con tiros de larga distancia, los cuales forzaban al Rebaño Sagrado a tener un alto porcentaje de tiros de esquina. No es casualidad que Gabriel Milito lo haya enviado en más de una ocasión al banco de suplentes, pero es necesario que en la recta final de la fase regular como en la Liguilla reaparezca para marcar la diferencia.

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Ángel Sepúlveda

Para quien escribe, Ángel Sepúlveda se perfilaba a ser titular ante la salida de Armando González de Chivas. Sin embargo, Ricardo Marín no solo le ganó la pulseada, sino que además apareció con goles importantes como ante Santos Laguna y América.

Ángel Sepúlveda no termina de aportar lo que necesita Chivas en el Apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

A diferencia de lo vivido en el Clausura 2026, el Cuate lleva anotado un solo gol en 11 partidos jugados en el Apertura 2026. Sin embargo, no termina de ser un jugador que genera espacios o que con él sus compañeros se puedan apoyar para que genere un desmarque o que pivotee para descargar a un futbolista mejor posicionado.

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Efraín Álvarez

Que Efraín Álvarez alterne entre titular y suplente no debería ser un problema porque desde el banquillo ha generado soluciones al equipo. Desde su pie y visión de juego generó todo tipo de jugadas de gol a lo largo de la temporada 2025-2026 para que el Rebaño Sagrado sea siempre un equipo peligroso.

Efraín Álvarez no termina de destacarse en el Apertura 2026. (Foto: IMAGO7)

Sin embargo, en el Apertura 2026 fue rebasado por Santiago Sandoval en el once titular y, a pesar de que en la mayoría de los partidos es primera opción de cambio, no termina de redondear una buena performance. En 502 minutos de juego, Efra no aportó goles, pero dio dos asistencias. El Guadalajara necesita recuperarlo porque, en esta lista de siete jugadores, es un futbolista que tiene la capacidad de cambiar el andar de un partido.

Encuesta ¿Chivas necesita más de Efraín Álvarez o tiene jugadores para no depender de él? ¿Chivas necesita más de Efraín Álvarez o tiene jugadores para no depender de él? Sí, Chivas necesita más de él en el Apertura 2026. Chivas cuenta con varios jugadores para reemplazarlo. Ya votaron 2 hinchas

Richard Ledezma

En la temporada 2025-2026, Richard Ledezma la desconoció y no paró de ir y volver por el carril derecho. Anotó goles importantes y dio nueve asistencias, pero era criticado por no controlar su carácter, motivo por el que fue expulsado o recibió una amonestación innecesaria.

Richard Ledezma no brilla como en el Clausura 2026. (Foto: IMAGO7)

En el Apertura 2026 controló más su carácter para hacerse cargo y no tuvo enfrentar a un Miguel Borja que se creía la reencarnación de Carlos Valderrama por un gol de chilena. Más allá de que estuvo lesionado, no terminó de ser ese futbolista determinante que fue en otros momentos.

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Kevin Castañeda

De los dos refuerzos que han llegado para el Apertura 2026 se podría decir que Kevin Castañeda ha sido, de momento, una decepción. El exjugador de Tijuana tiene las características necesarias para jugar en el equipo de Gabriel Milito ya que puede aportar con su visión de juego y manejo de balón. A su vez, tiene un buen tiro de larga distancia que poco utilizó.

Kevin Castañeda no marca la diferencia en Chivas. (Foto: IMAGO7)

¿Su mal rendimiento se debe a Gabriel Milito? En este caso no porque tiene un estilo de juego que se adapta a lo que pide el entrenador argentino. Así lo demostró en el gran partido que llevó adelante frente a América en Estados Unidos.

Encuesta ¿Es culpa de Gabriel Milito que Kevin Castañeda no marque la diferencia en Chivas? ¿Es culpa de Gabriel Milito que Kevin Castañeda no marque la diferencia en Chivas? Toda responsabilidad de Gabriel Milito. Kevin debe hacer más por Chivas. Ya votaron 2 hinchas

Jordan Carrillo

Jordan Carrillo no termina de brillar en Chivas. (Foto: IMAGO7)

A diferencia de Castañeda, Jordan Carrillo tenía que adaptarse a una posición y un esquema de juego en el que no se utilizan extremos. Son pocos los momentos en los que se puede destacar al exjugador de Pumas en el Apertura 2026 a pesar de que ya aportó un gol en el torneo. Sin duda, aquí Gabriel Milito es el principal responsable por no terminar de encontrarle lugar a un jugador que él pidió.