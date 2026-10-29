Chivas se prepara para enfrentar al Atlante este sábado en el Estadio Akron, pero parece que el mercado de fichajes comienza a robarse buena parte de la atención alrededor del Guadalajara. Durante los últimos días han surgido rumores sobre la posible salida de Brian Gutiérrez, mientras otros futbolistas rojiblancos también despiertan interés de cara al Clausura 2027. Afortunadamente, no todas son preocupaciones para Gabriel Milito, pues el equipo también está cerca de recuperar a varios jugadores lesionados que podrían ser fundamentales durante la Liguilla.

José Castillo es el jugador que más le urge a Gabriel Milito que se recupere, podría volver muy pronto

Una de las bajas que más ha afectado al Guadalajara es la de José Castillo, quien está cerca de cumplir tres meses sin disputar un partido. El defensor resulta fundamental para el esquema de Gabriel Milito gracias a su capacidad para defender a campo abierto, una cualidad que permite a compañeros como Luis Romo, Daniel Aguirre y Diego Campillo incorporarse al ataque con mayor libertad. Afortunadamente, Castillo ya se encuentra en la última etapa de su rehabilitación y podría volver a tener actividad contra Atlante o León, aunque tampoco se descarta que el cuerpo técnico prefiera esperar hasta después de la Fecha FIFA para evitar riesgos.

Luis Romo ya entrenó al parejo del resto del equipo y analizan cuándo volverá a la cancha

Otra excelente noticia para Gabriel Milito es la recuperación de Luis Romo, quien ya trabaja al mismo ritmo que sus compañeros, de acuerdo con información del periodista Jesús Bernal. El capitán rojiblanco tendría posibilidades de regresar a la convocatoria para enfrentar al Atlante e incluso podría aparecer como titular, aunque su participación dependerá de la decisión del cuerpo técnico. Su regreso sería especialmente importante porque Romo funciona como el organizador de los ataques desde la defensa, aportando una salida de balón que el Guadalajara ha extrañado durante su ausencia. Además, su vuelta probablemente provocaría que Luis Rey regresara a la banca.

Chivas no se cierra a dejar salir a Brian Gutiérrez, analizarían cada oferta

Los rumores sobre el futuro de Brian Gutiérrez continúan creciendo, especialmente después de que se mencionara un supuesto interés de Cruz Azul por el mediocampista mexicoestadounidense. Sin embargo, el periodista Alejandro Ramírez aclaró que Chivas no tiene ninguna intención de negociar su salida actualmente y que las versiones sobre una posible transferencia carecen de sustento. Eso sí, explicó que el Guadalajara podría considerar un intercambio en el futuro, siempre que recibiera a cambio un futbolista que realmente le interese a la institución. “Hoy en día solamente humo y más humo acerca de Brian Gutiérrez”, aseguró el comunicador en su canal de YouTube, dejando claro que por ahora no existe una negociación concreta.

Henry Martín se acobardó contra Miguel Ponce en un Clásico entre Chivas y América

Una curiosa historia sobre un Clásico Nacional volvió a llamar la atención después de que Jorge Sánchez, exjugador del América, recordara un enfrentamiento entre Henry Martín y Miguel Ponce. Según su relato, el delantero azulcrema habría intentado retar al Pocho a una pelea en los vestidores del Estadio Azteca, después de uno de los habituales roces entre ambos equipos. Sin embargo, alguien le advirtió que el entonces futbolista de Chivas también practicaba boxeo, por lo que Martín habría decidido retirarse a su vestidor, lo que Sánchez calificó como “pinche miedoso” al contar la anécdota.

Revelan por qué Amaury Vergara estuvo presente en la práctica de Gabriel Milito

Finalmente, la presencia de Amaury Vergara durante uno de los entrenamientos del Guadalajara también generó curiosidad entre los aficionados. Sin embargo, de acuerdo con el periodista César Huerta, la visita del propietario de Chivas a Verde Valle tuvo como objetivo mostrar su respaldo al equipo y conocer si los jugadores o el cuerpo técnico necesitaban algo de cara al cierre del Apertura 2026. Además, Vergara habría aprovechado la oportunidad para dirigir un mensaje de unidad y confianza al plantel, buscando fortalecer el ambiente interno antes de una Liguilla en la que el Rebaño Sagrado espera competir por el campeonato.