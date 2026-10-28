Si hay un problema que ha perseguido a Chivas durante todo el Apertura 2026, sin duda son las lesiones. Gabriel Milito ha tenido que enfrentar constantes bajas de futbolistas importantes, algunos de los cuales han pasado semanas e incluso meses enteros fuera de las canchas, en varios casos debido a recaídas que han complicado sus procesos de recuperación. Una situación que ha obligado al entrenador argentino a modificar sus planes constantemente y que todavía representa una preocupación cuando la Liguilla está cada vez más cerca.

Sin embargo, hay un futbolista cuya ausencia podría estar afectando al Guadalajara incluso más de lo que parece: José Castillo, uno de los defensores más importantes en el esquema de Gabriel Milito. El zaguero no solamente destaca por su solidez defensiva, sino también por su enorme versatilidad, pues tiene la capacidad de desempeñarse prácticamente en cualquier posición de la última línea. Aunque con el estratega argentino lo hemos visto principalmente como central por izquierda, su capacidad para adaptarse a distintas funciones lo convierte en una pieza difícil de reemplazar.

José Castillo lleva dos meses sin jugar.

Una de las mayores virtudes de Castillo es que su seguridad defensiva permite que otros futbolistas tengan mayor libertad para incorporarse al ataque. Con él en la cancha, Luis Romo, Daniel Aguirre y Diego Campillo pueden adelantar su posición con mayor confianza, sabiendo que cuentan con un compañero capaz de defender a campo abierto. Esto resulta fundamental para el estilo de Milito, pues Castillo tiene las condiciones para defender a campo abierto y frenar posibles contragolpes cuando el Guadalajara adelanta sus líneas.

Por eso, no resulta extraño que desde su ausencia Chivas haya tenido mayores dificultades para generar peligro, incluso en partidos donde consigue dominar ampliamente la posesión del balón. Aunque no sería correcto atribuirle todos los problemas ofensivos del equipo a la baja de un defensor, la presencia de Castillo podría ayudar a recuperar la libertad de movimientos de sus compañeros y permitir que el Guadalajara vuelva a atacar con más futbolistas sin quedar tan expuesto. En ese sentido, su regreso podría tener un impacto mucho mayor del que muchos aficionados imaginan.

Afortunadamente, las noticias sobre su recuperación comienzan a ser positivas, pues Gabriel Milito confirmó que José Castillo ya se encuentra en la última etapa de su rehabilitación. Esto abre la posibilidad de que vuelva a tener actividad este sábado contra Atlante o durante la visita a León de la próxima semana, aunque todavía no existe una fecha oficial para su regreso. Lo importante será que el cuerpo médico y el entrenador no apresuren su recuperación, especialmente considerando los antecedentes de lesiones que ha sufrido el plantel durante el torneo.

Gabriel Milito podría optar por cuidar a José Castillo hasta después de la Fecha FIFA

Aunque existe la posibilidad de que Castillo reaparezca contra Atlante o León, tampoco sería extraño que Gabriel Milito prefiera esperar hasta después de la Fecha FIFA de noviembre para utilizarlo nuevamente. Después de casi tres meses sin disputar un partido oficial, el defensor necesitará recuperar ritmo de competición y resistencia física antes de volver a competir al máximo nivel. La pausa de la Liga MX podría darle una semana adicional para trabajar en su acondicionamiento y llegar en mejores condiciones al cierre de la fase regular y, sobre todo, a una Liguilla en la que su presencia podría ser fundamental para las aspiraciones de Chivas.