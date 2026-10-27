Uno de los problemas que más ha complicado a Chivas durante el Apertura 2026 han sido las constantes lesiones dentro del plantel, una situación que ha obligado a Gabriel Milito a modificar su alineación en numerosas ocasiones. Una de las primeras bajas y también de las más perjudiciales fue la de Bryan González, quien se había convertido en una pieza fundamental para el funcionamiento del Rebaño Sagrado antes de quedar fuera de actividad.

Afortunadamente, el Cotorro consiguió recuperarse hace algunas jornadas y poco a poco ha recuperado su lugar en el once titular del Guadalajara. Sin embargo, después de la victoria contra Monterrey, Gabriel Milito reveló un detalle importante sobre su condición física que el cuerpo técnico deberá tener en cuenta durante las próximas semanas, especialmente porque la Liguilla está cada vez más cerca.

Y es que durante la conferencia de prensa posterior al encuentro contra Rayados, el entrenador argentino explicó que Bryan González terminó muy cansado y por eso decidió sustituirlo. Aunque Milito no profundizó en las causas, es posible que el desgaste esté relacionado con el tiempo que permaneció lesionado, pues perderse varios partidos también afecta el ritmo de competición. Por ahora, parece que el carrilero todavía necesita recuperar su mejor condición física para sostener la intensidad durante los 90 minutos.

Esta situación es especialmente importante porque González no es cualquier futbolista dentro del esquema rojiblanco. Antes de lesionarse, el Cotorro era el jugador con más minutos disputados durante la gestión de Gabriel Milito, una muestra de la confianza que el entrenador tiene en él y de lo importante que resulta su presencia por la banda izquierda. Por eso, llegar a la Liguilla sin tenerlo al cien por ciento representaría una desventaja considerable para Chivas, que necesitará contar con sus mejores jugadores en plenitud física.

La buena noticia es que el propio Milito también aclaró que Bryan González terminó bien el encuentro contra Monterrey, por lo que sus declaraciones apuntan a un problema de cansancio y no a una nueva lesión. Esto representa un alivio para el Guadalajara, especialmente después de las recaídas y molestias musculares que han afectado a otros integrantes del plantel. Ahora, el objetivo será administrar sus esfuerzos y ayudarlo a recuperar su mejor ritmo antes de que comiencen los partidos decisivos del torneo.

Gabriel Milito parece preferir a Leonel Calderón como sustituto de Bryan González

Otro detalle que llamó la atención durante el partido contra Monterrey fue que Leonel Calderón ingresó en sustitución de Bryan González, una decisión que podría indicar un cambio en las preferencias de Gabriel Milito. Durante las primeras jornadas en las que el Cotorro estuvo lesionado, Hugo Camberos fue una de las alternativas utilizadas para cubrir esa posición, pero ahora parece que Calderón está ganando terreno como su reemplazo natural. Habrá que esperar los próximos encuentros para comprobar si esta tendencia se mantiene y, sobre todo, descubrir cuál será el nuevo rol de Camberos dentro del equipo rojiblanco.