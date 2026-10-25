Chivas logró una nueva victoria en el Apertura 2026 tras superar a Rayados de Monterrey. Luego de lo sucedido en el Gigante de Acero, el técnico argentino se tomó un momento para dejar mensaje a la Liga MX y a los críticos del Guadalajara.

Chivas llevó adelante un enorme partido en el Gigante de Acero luego de haber superado por 1-0 a Rayados de Monterrey gracias al golazo de Roberto Alvarado. Tras el partido, Gabriel Milito se acordó de los críticos propios y externos al señalar que espera que la victoria ante los de Matías Almeyda les sirva para darles más confianza a pesar de que se juegue mal.

El pasado martes, el Guadalajara superó a Necaxa por la mínima diferencia, pero no jugó un buen partido y necesitó de Raúl Rangel. Frente a la Pandilla de Nuevo León, el Rebaño Sagrado mostró otra cara, ya que generó varias jugadas de peligro, que no lograron finalizar Diego Campillo, Santiago Sandoval y Jesús Hernández, y supo sufrir ante un rival que es candidato al título.

Tras la victoria de Chivas gracias al golazo del Piojo, Gabriel Milito se hizo cargo de la conferencia de prensa en la que afirmó que eran justos ganadores. A su vez, aprovechó la oportunidad para dejar un mensaje a la Liga MX ante las críticas que han recibido por ganar sin jugar de la mejor manera.

Gabriel Milito se acordó de los críticos de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Espero que este triunfo nos dé confianza, el equipo tiene muy claro a lo que jugamos, nadie nos va a hacer dudar de lo que somos, nadie, internamente somos muy justos con nosotros, cuando lo hacemos mal lo sabemos, no hace falta que nadie nos lo recuerde, pero bueno, también sé dónde estamos, hay opiniones de este club tan grande y alrededor del equipo, de mis decisiones y los resultados, pero internamente estamos muy fuertes”, expresó el argentino.

Gabriel Milito envió un mensaje a América

La victoria ante Rayados de Monterrey dejó a Chivas a un punto de América en la tabla general con dos partidos más. Tras el encuentro en el Gigante de Acero, Gabriel Milito habló sobre la posibilidad de enfrentar al equipo de Guillermo Almada en la Final de la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

“Ya veremos lo que toque en el futuro. El futbol es tan dinámico. Lo más importante para nosotros es lo inmediato, lo siguiente y en este caso es Atlante en casa. Tenemos que seguir sumando puntos en esta recta final, no hay margen para el error y eso es lo único que me preocupa y me interesa”, respondió el entrenador rojiblanco.