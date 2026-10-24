El Guadalajara fue letal y aprovechó un regalito de la defensiva regiomontana para abrir el marcador.

Chivas se metió a la cancha del Estadio BBVA para visitar al Monterrey de Matías Almeyda, en donde el Rebaño fue letal tras una grave equivocación en la salida de Rayados, misma que fue cristalizada por Roberto Alvarado gracias a una genialidad de Santiago Sandoval.

Cuando ambas instituciones se estaban analizando, Víctor Guzmán intentó salir jugando desde su sector defensivo, en donde Sando leyó la jugada y se adelantó para cortar la redonda, se enfiló a la portería y colocó un pase filtrado para la llegada del Piojo, quien definió cruzado para abrir el marcador.

Roberto Alvarado se reencontró con el gol después de varias semanas sin retratarse en la pizarra, anotando su quinta diana del Apertura 2026, igualando a Ricardo Marín como los mejores romperredes rojiblancos.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlante del Apertura 2026?

El siguiente duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra el Atlante en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 31 de octubre, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.