Los delanteros del Guadalajara desean regresar a la senda goleadora para escalar peldaños entre los mejores artilleros del futbol mexicano.

Chivas se mantiene en la parte alta de la tabla de posiciones gracias al buen desempeño que ha demostrado durante gran parte del Apertura 2026; sin embargo, el principal problema que ha venido registrando el equipo es la falta de contundencia, por lo que sus delanteros se están rezagando en la tabla de goleo.

Desde la salida de la Hormiga González rumbo al Olympiacos, el plan de Gabriel Milito fue suplir esa cuota goleadora con el trabajo de todos los futbolistas, para que se repartieran los goles; sin embargo, Ricardo Marín y Roberto Alvarado han sido los más determinantes frente a la portería rival.

Sin embargo, los goleadores del Guadalajara han demostrado que tienen la “pólvora mojada”, ya que tienen varias jornadas sin poder retratarse en el marcador, en donde Ricardo Marín ya tiene cinco goles, mientras que el Piojo por fin logró anotar de nuevo y ahora registra cinco dianas en el semestre.

Así está la tabla de goleo del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlante del Apertura 2026?

El siguiente duelo del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra el Atlante en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 31 de octubre, compromiso que está programado para disputarse en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.