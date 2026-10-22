Chivas consiguió quitarse un poco de presión al vencer por la mínima diferencia al Necaxa y terminar con una racha de cuatro partidos sin ganar. Sin embargo, el resultado no fue suficiente para convencer a toda la afición, que sigue inconforme con el funcionamiento del equipo en las últimas jornadas. Por eso, los seguidores rojiblancos se hicieron escuchar en el Estadio Akron con abucheos para protestar por el nivel futbolístico del Rebaño, pese a que los tres puntos se quedaron en casa.

Chivas se despediría de Amazon Prime, toda la Liga MX acordó vender los derechos de forma conjunta

Una de las noticias que podría cambiar el panorama de las transmisiones del futbol mexicano involucra directamente a Chivas y su relación con Amazon Prime Video. De acuerdo con información revelada por el periodista David Medrano, los clubes de la Liga MX habrían acordado no negociar contratos televisivos que vayan más allá de 2028, como parte de un proyecto para centralizar la venta de los derechos de transmisión. La idea es que la propia Liga MX negocie los partidos de todos los equipos y que cada institución tenga un monto garantizado por sus derechos. De concretarse este modelo, Chivas podría dejar atrás el esquema individual con el que ha comercializado sus encuentros como local, aunque todavía falta conocer los detalles y alcances del plan.

Gabriel Milito hace autocrítica de sus decisiones recientes en Chivas: “la cagué”

Gabriel Milito también fue protagonista después del triunfo ante Necaxa, aunque no precisamente por el resultado. El entrenador argentino reconoció que ha cometido errores en sus decisiones y fue contundente al hacer una valoración de su trabajo: “La cagué”. El técnico asumió la responsabilidad por el rendimiento colectivo del equipo y dejó claro que no pretende evadir las críticas. Además, destacó que los futbolistas lo rescataron con sus acciones dentro de la cancha, en una declaración que refleja la presión que atraviesa el cuerpo técnico ante las dudas que ha generado el funcionamiento de Chivas durante las últimas jornadas.

Descartan una “tendida de cama” a Gabriel Milito por parte de los jugadores de Chivas

Ante los malos resultados y las dudas sobre el desempeño del equipo, también surgieron especulaciones sobre una posible ruptura entre Gabriel Milito y sus jugadores. Sin embargo, el periodista César Huerta, de AS México, aseguró que consultó a personas cercanas al vestidor y que la respuesta fue clara: el plantel sigue creyendo en el proyecto del entrenador argentino. Según explicó en su canal de YouTube, mientras los futbolistas mantengan la convicción en las ideas del técnico, existe la posibilidad de que los resultados mejoren tarde o temprano. De esta manera, el comunicador descartó que los jugadores estén actuando en contra de Milito y apuntó a que la confianza en su propuesta futbolística continúa dentro del grupo.

Diego Campillo y Diego Ochoa se enfrascan en fuertes empujones durante el Chivas vs Necaxa

El partido contra Necaxa también dejó una escena incómoda entre dos futbolistas rojiblancos: Diego Campillo y Diego Ochoa protagonizaron un intercambio de fuertes empujones durante el encuentro. El incidente llamó la atención en medio de un partido en el que Chivas necesitaba recuperar la confianza después de varias jornadas sin ganar. Aunque el Rebaño terminó llevándose los tres puntos, este tipo de episodios vuelve a poner el foco en el ambiente que se vive dentro del equipo, especialmente cuando el rendimiento colectivo está bajo la lupa de la afición.

A pesar del triunfo, la afición quiere ver a unas Chivas en mejor nivel y abuchearon en el Estadio Akron

La victoria ante Necaxa permitió que Chivas rompiera su mala racha, pero el marcador no borró el descontento de los seguidores rojiblancos. Durante el encuentro, el equipo volvió a mostrar dificultades para generar un futbol convincente y terminó ganando gracias a un autogol, un desenlace que no ayudó a disipar las dudas sobre su desempeño. Al finalizar el partido, parte de la afición expresó su molestia con abucheos en el Estadio Akron, una señal de que los resultados por sí solos no bastan para recuperar su respaldo. Ahora, Gabriel Milito y sus jugadores tendrán que demostrar que pueden mejorar su funcionamiento, porque la exigencia de la afición no se limita a ganar, sino también a convencer dentro de la cancha.