La Liga MX tiene en mente continuar con la centralización de los derechos de transmisión, por lo que podría cambiar nuevamente de cadena que transmita sus partidos.

La Liga MX quiere seguir exprimiendo a los clubes para seguir cosechando ganancias millonarias en el futuro, por lo que los equipos de Primera División optarían por tratar de negociar los derechos de transmisión para todas las instituciones, lo que implicaría la separación de Chivas de Amazon Prime.

Después de muchos años con Televisa, en el 2024 el Guadalajara consiguió su libertad para marcar un nuevo precedente en la Liga MX para ser transmitido por Amazon Prime en un acuerdo nunca antes visto en el futbol mexicano.

Sin embargo, el comunicador David Medrano, destapó que los clubes han acordado el no negociar contratos con televisoras para después del 2028, con la misión de llevar a cabo el plan de centralización de derechos, es decir, la Liga MX negociará la venta de los partidos, en donde todos los clubes tendrán un monto garantizado.

“Los clubes de la Liga MX están de acuerdo, en primera instancia, en que ninguno negociará sus derechos de televisión más allá del 2028 con la intención de que pueda arrancar el proyecto de centralización de derechos de televisión de la Liga MX.

“Tema a discutir, la repartición de dinero es el tema central. ¿Qué cantidad se repartirá por partes iguales y qué porcentajes se repartirán de acuerdo a logros y metas de los equipos? Ese es el tema que desde ahora se discute y que tienen dos años para poderlo planchar”, explicó el comunicador en su columna para Mediotiempo.

¿Cuánto dinero gana Chivas por sus derechos de transmisión?

El Guadalajara era uno de los equipos que más se negó a acceder a la propuesta de la centralización de los derechos de transmisión debido a que la escuadra rojiblanca ganaría más de 40 millones de dólares al año por la venta y distribución de sus partidos de local dentro de la Liga MX.

Hay que recordar que el Rebaño es comercializado en México en exclusiva por la señal de Amazon Prime, quien paga cerca de 20 millones de dólares por sus partidos de local de Chivas, además de cobrar otros 20 millones de dólares por los derechos en Estados Unidos, en donde Telemundo Deportes posee la totalidad.

¿Cómo están repartidos los clubes de la Liga MX con las televisoras?