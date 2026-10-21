El exdirector deportivo del Guadalajara está convencido de que el Rebaño cayó en un bache del que no podrá recuperarse, sobre todo, porque no tienen un delantero letal.

Chivas ha caído en un bache futbolístico y de resultados en este Apertura 2026, demostrando un rendimiento sumamente opuesto al que brindó el semestre anterior bajo la tutela de Gabriel Milito, por lo que el ex-Director Deportivo del Rebaño, Francisco Gabriel de Anda, ya da por perdido el semestre para los rojiblancos.

Después del pobre funcionamiento del Guadalajara en su triunfo sobre el Necaxa y la racha de malos resultados que arrastró durante cuatro semanas la escuadra tapatía, el exdirectivo está convencido de que el entrenador argentino no podrá hacer que suba nuevamente el nivel del equipo en lo que resta del torneo.

“Siguen pasando los partidos y hoy le ganan al Necaxa de milagro (…) Yo veo lejos la mejor versión de Chivas y veo complicado que se pueda reencontrar con ese Guadalajara que aspiraba al título. Vendrán otros partidos, vendrá el cierre de campeonato, van a ser partidos difíciles para Chivas, los partidos más sencillos ya pasaron y dudo que Milito pueda encontrar su mejor versión con estos jugadores.

“Veo a varios candidatos por encima de Chivas: Cruz Azul, Toluca, América, el mismo León y por ahí podemos incluir a Monterrey. A Chivas lo ponía entre los tres mejores al principio del torneo y ahorita está muy lejos de eso”, declaró el exdirectivo rojiblanco en ESPN.

Chivas va a extrañar todavía más a la Hormiga González

“Sabemos que Toluca, para Liguilla, va a alcanzar un nivel que sí lo catapulta para ser candidato al título, pero Chivas no, está lejos de ser. En esta mesa hay tres grandes delanteros que sabías que en cualquier momento te hacían gol y Toluca tiene eso, pero Chivas no. A Chivas le hace falta la Hormiga. A González lo extrañan y lo extrañarán más en Liguilla“, concluyó el exdirectivo del Guadalajara.

¿Cuáles son los rivales que le restan a Chivas en el Apertura 2026?