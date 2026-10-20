El Guadalajara tiene que ponerle fin a la racha de cuatro partidos sin ganar para volver a escalar peldaños en la tabla de posiciones.

Chivas está sufriendo en demasía en esta recta final de la fase regular del Apertura 2026 y la prueba de ello es que el Rebaño ha registrado cuatro partidos en fila sin poder ganar, por lo que ha comenzado a rezagarse en la tabla de posiciones de la Liga MX.

Después de que el Guadalajara no lograra derrotar al América, Querétaro, Atlas y Tigres, las alarmas comenzaron a encenderse en el Guadalajara, por lo que hay urgencia de derrotar al Necaxa en la cancha del Estadio Akron como parte de la jornada 13 del futbol mexicano.

Hasta antes del arranque del partido, el Guadalajara se encontraba en la cuarta posición con 20 puntos, por lo que un triunfo lo acercaría al liderato que actualmente le pertenece al América que presume 24 puntos, seguid del Toluca y del Atlas, quienes tienen 21 unidades.

Así va Chivas en la tabla de posiciones ACTUALIZADA en el Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Rayados de Monterrey contra las Chivas de Guadalajara?

El siguiente duelo en el Apertura 2026 será contra Rayados, duelo que marcará el reencuentro de Matías Almeyda con las Chivas, compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 24 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.