Chivas ha tomado varias decisiones para que el proyecto gire en torneo a Gabriel Milito, y hay riesgo de que se vaya.

Los rumores sobre el supuesto interés de Independiente de Avellaneda en Gabriel Milito destaparon un tema que cada vez luce más preocupante para Chivas: el estratega argentino todavía no ha renovado su contrato con el Guadalajara y, de acuerdo con el periodista José María Garrido, podría marcharse por decisión propia si no consigue el título del Apertura 2026. Aunque se trata de un escenario que todavía no está confirmado, la posibilidad obliga a la directiva rojiblanca a pensar en las consecuencias de una eventual salida.

Esta situación representaría un problema importante para la dirigencia, pues encontrar un nuevo director técnico no sería una tarea sencilla. El Guadalajara necesita un entrenador cuya filosofía, tanto dentro como fuera de la cancha, coincida con los valores de la institución y permita mantener una línea de trabajo similar a la actual. De lo contrario, la salida de Milito podría provocar un cambio de rumbo en un proyecto que todavía busca consolidarse.

Las decisiones de Chivas giran en torno a los deseos de Gabriel Milito.

Además, buena parte del proyecto deportivo está construido alrededor del entrenador argentino. Desde que se confirmó su llegada al Guadalajara, varios de los fichajes realizados por el club han respondido a peticiones expresas del propio Milito. Esto podría convertirse en un problema si llega otro estratega con ideas diferentes, pues los jugadores por los que Chivas hizo una inversión millonaria podrían dejar de encajar en sus planes y perder protagonismo dentro del equipo.

Otro aspecto que la directiva tendría que considerar es la salida de futbolistas que podían aspirar a tener más oportunidades si continuaban en el plantel. Algunos dejaron de entrar en los planes del entrenador argentino y terminaron apartándose del proyecto, como ocurrió con Erick Gutiérrez, un mediocampista por el que Chivas pagó varios millones de dólares y que había sido un jugador importante para el equipo. Una eventual marcha de Milito abriría la discusión sobre las decisiones tomadas con futbolistas que ya no están disponibles para un posible nuevo entrenador.

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Por lo tanto, después de invertir tiempo y dinero para construir un equipo alrededor de la idea futbolística de Gabriel Milito, lo último que quiere la directiva rojiblanca es tener que replantear el proyecto para la próxima temporada. El escenario sería todavía más complicado si el argentino decide marcharse antes de lo esperado, pues el club tendría que buscar un sustituto y evaluar una plantilla armada, en buena medida, bajo sus indicaciones. La continuidad del entrenador se ha convertido en un asunto clave para la planificación deportiva del Guadalajara.

¿Hasta cuándo tiene contrato con Chivas Gabriel Milito?

Gabriel Milito tiene contrato con Chivas hasta el final del Clausura 2027, por lo que todavía le quedan varios meses de relación laboral con el Rebaño Sagrado. Desde hace tiempo, la directiva trabaja en la posibilidad de renovar al entrenador argentino; sin embargo, hasta ahora no ha conseguido cerrar un acuerdo. Por lo tanto, mientras no haya una extensión oficial, la continuidad de Milito seguirá siendo un tema importante para el futuro del proyecto rojiblanco.