Las lesiones han castigado severamente a Chivas durante el Apertura 2026, al grado de que prácticamente cada semana se da a conocer un nuevo jugador que presenta problemas físicos. Esta situación resulta preocupante para Gabriel Milito, especialmente cuando las bajas afectan a futbolistas que son piezas inamovibles en su esquema. La acumulación de lesiones se ha convertido en un problema constante para el Guadalajara, que necesita contar con su plantilla completa para afrontar la recta final del torneo.

Uno de los casos que más inquietud ha generado entre la afición es el de José Castillo, quien se lesionó durante la Leagues Cup y desde entonces prácticamente no ha tenido actividad con el Rebaño. Cada vez que parece estar cerca de regresar o que comienza a entrenar al ritmo de sus compañeros, termina quedándose fuera de la convocatoria. La ausencia prolongada del defensor ha despertado dudas sobre su verdadero estado físico, sobre todo porque su regreso se ha hecho esperar mucho más de lo previsto.

José Castillo lleva más de dos meses sin jugar.

Hasta ahora, Chivas no había ofrecido demasiados detalles oficiales sobre la situación del zaguero. Sin embargo, Gabriel Milito rompió el silencio durante una conferencia de prensa y reveló que Castillo no ha sufrido una ni dos lesiones, sino tres problemas físicos que lo han mantenido alejado de las canchas. El primero ocurrió durante la competencia contra los equipos de la MLS y, posteriormente, el futbolista sufrió dos recaídas. Estas tres lesiones explican por qué su recuperación se ha prolongado tanto, pese a los intentos por reincorporarlo al trabajo del equipo.

La buena noticia es que, de acuerdo con el propio Milito, José Castillo ya se encuentra en la recta final de su recuperación, por lo que podría volver a la actividad próximamente. Eso sí, el entrenador rojiblanco dejó claro que no acelerarán el proceso, pues necesitan que los futbolistas estén en condiciones físicas y futbolísticas adecuadas para competir. Chivas llevará con calma el regreso del defensor para evitar una nueva recaída, una decisión importante considerando la cantidad de lesiones que ha sufrido el plantel durante este torneo.

Por ahora, solo queda esperar para conocer cuándo podrá volver Castillo y cómo evolucionan los demás futbolistas lesionados. Lo cierto es que esta situación obliga a Gabriel Milito a modificar sus planes prácticamente semana a semana, ajustando su alineación y las alternativas disponibles para cada encuentro. Las constantes bajas se han convertido en un obstáculo adicional para Chivas, que atraviesa un Apertura 2026 complicado también en cuanto a resultados y necesita encontrar estabilidad para cerrar el torneo de la mejor manera posible.

Omar Govea se sumó a la lista de lesionados y no jugó ante Tigres

Aunque Chivas logró recuperar a Diego Campillo para el partido contra Tigres, también sufrió una nueva baja: Omar Govea, quien no pudo participar en el encuentro ante los felinos debido a molestias musculares. El mediocampista se sumó así a la lista de ausencias que complicaron los planes del cuerpo técnico rojiblanco. Ahora habrá que esperar para conocer qué jugadores estarán disponibles para enfrentar al Necaxa este martes y si Milito decide realizar rotaciones. La prioridad será administrar las cargas físicas y evitar nuevas lesiones en un calendario que sigue exigiendo al Guadalajara.