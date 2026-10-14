Chivas ha sufrido mucho durante el presente torneo debido a las lesiones, una situación que ha obligado a Gabriel Milito a buscar soluciones no solamente entre los jugadores disponibles del primer equipo, sino también en las Fuerzas Básicas. Ante las numerosas bajas que ha sufrido el Guadalajara, el entrenador argentino ha tenido que recurrir a futbolistas con menos experiencia para cubrir posiciones importantes y mantener al equipo competitivo en un momento clave de la temporada.

Uno de los jugadores que ha sabido aprovechar estas circunstancias es Luis Gabriel Rey, quien, tras su regreso al Guadalajara, había tenido pocas oportunidades de sumar minutos con el primer equipo. Sin embargo, su participación ha aumentado durante los partidos más recientes, especialmente en el Clásico Tapatío, donde disputó los 90 minutos y se convirtió en uno de los jugadores más destacados de Chivas. Una actuación que podría marcar un punto de inflexión en su búsqueda de consolidarse dentro del plantel rojiblanco.

Luis Gabriel Rey dio un muy buen partido ante Atlas.

Precisamente, Luis Gabriel Rey habló en conferencia de prensa sobre las lesiones que han afectado al Rebaño Sagrado y la responsabilidad que ha asumido al cubrir algunas de las ausencias. El canterano reconoció que, para él y otros futbolistas con menos experiencia, estas situaciones representan una oportunidad para demostrar sus capacidades, aunque también implican una responsabilidad importante. Lejos de ver las bajas como una ventaja individual, Rey destacó la importancia de aprovechar los minutos pensando siempre en el beneficio colectivo, una mentalidad que puede ayudarle a ganarse la confianza de Gabriel Milito.

Con este panorama, Luis Gabriel Rey podría mantener la titularidad durante los próximos partidos, especialmente si Diego Campillo y Luis Romo continúan siendo baja. Además, la próxima semana habrá Fecha Doble en la Liga MX, por lo que el calendario ofrecerá más oportunidades para los futbolistas que han tenido menos participación. Esta situación representa una motivación adicional para Rey y sus compañeros, quienes buscarán demostrar en los entrenamientos que tienen argumentos suficientes para recibir la confianza del entrenador argentino.

De esta manera, Luis Gabriel Rey comienza a perfilarse como una alternativa interesante para Gabriel Milito en medio de las dificultades que ha enfrentado Chivas con las lesiones. Como él mismo reconoció durante la conferencia de prensa, su regreso al Guadalajara ha estado acompañado de una mayor experiencia dentro de la cancha y una mentalidad más madura. Dos aspectos que podrían resultar determinantes para consolidarse en el primer equipo, especialmente en un club donde el compromiso, la responsabilidad y la mentalidad del jugador también son fundamentales para triunfar, más allá de lo que pueda demostrar durante los partidos.

Luis Rey ganó casi todos sus duelos defensivos en el Clásico Tapatío

Una de las mejores muestras del nivel que atraviesa Luis Gabriel Rey se encuentra en sus estadísticas durante el Clásico Tapatío. El canterano rojiblanco participó en 11 duelos y ganó ocho de ellos, una cifra que refleja su capacidad para competir y recuperar balones en situaciones defensivas. Además, registró 10 contribuciones defensivas a lo largo del encuentro, ayudando a contener los ataques del Atlas y a proteger la portería de Raúl Rangel. Su desempeño fue importante para que Chivas pudiera sostener el empate, y también representa un argumento para que Gabriel Milito continúe dándole oportunidades en los próximos compromisos.