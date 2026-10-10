El Guadalajara disputó el partido contra los Zorros desde el Estadio Jalisco y así se ve reflejado en el ranking de la Liga MX.

Chivas se ha rezagado ligeramente en la tabla de posiciones del Apertura 2026 debido a que dejó escapar puntos importantes contra América y contra Querétaro, por lo que no puede seguir dando esas concesiones en el Clásico Tapatío contra Atlas.

El Guadalajara sigue aspirando a terminar en la mejor posición posible en el ranking de la Liga MX debido a que quieren amarrar cuanto antes su calificación a la Liguilla y de paso, tratar de asegurar el recibir los duelos de visita en el Estadio Akron para contar con el criterio de desempate a su favor.

Es por eso que en caso de derrotar a los Zorros, podría aspirar al liderato del Apertura 2026 tras la caída del Toluca contra Tigres y a la espera de lo que haga el América contra Rayados, ya que un triunfo contra el Atlas y una victoria de Monterrey, el Rebaño se quedaría con el liderato durante esta jornada.

Así va Chivas en la tabla de posiciones ACTUALIZADA

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres?

El próximo compromiso del Guadalajara en el Apertura 2026 será contra Tigres, duelo que se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 17 de octubre, duelo que está programado a disputarse en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.