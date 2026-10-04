Todos los detalles para que no te pierdas una nueva edición del Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas por el Apertura 2026 en el Estadio Jalisco.

Chivas superó a América en Estados Unidos y llegará con la moral en alto para enfrentar a Atlas por la jornada 11 en una nueva edición del Clásico Tapatío de la Liga MX. Por esta razón, repasamos cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO el duelo entre el Guadalajara y los Zorros en el Estadio Jalisco.

El equipo de Gabriel Milito llegaba golpeado en el Apertura 2026 debido a que viene de caer por 2-0 ante Querétaro luego de que se le escapara la victoria frente a las Águilas en el Estadio Azteca. Esta noche se volvió a ver las caras con el equipo de André Jardine en Oakland y logró imponerse gracias a un doblete de Ángel Sepúlveda.

Enfrente estará un Atlas que viene de superar por 3-2 a Tijuana en la jornada 10 en el Estadio Caliente y que es sexto en la tabla general de posiciones con 17 puntos. Una victoria en el Clásico Tapatío dejará a los de Hernán Crespo entre los mejores cuatro, mientras que a Chivas lo sacará de los puestos de vanguardia de la fase regular.

Último antecedente de Atlas vs. Chivas

¿Cuándo y dónde se jugará el Atlas vs. Chivas por la Liga MX?

El Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas por la jornada 11 del Apertura 2026 se jugará el próximo sábado 11 de octubre en el Estadio Jalisco. El partido está pactado para llevarse adelante a las 19:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO Atlas vs. Chivas por el Apertura 2026?

El duelo entre el Guadalajara y los Zorros en el Estadio Jalisco se podrá ver por TV abierta debido a que será transmitido por el Canal 5, TUDN y VIX, mientras que en Estados Unidos se emitirá por VIX. Cabe destacar que te llevaremos la cobertura completa de todo lo que suceda con el equipo de Gabriel Milito.