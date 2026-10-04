Chivas enfrenta a América en una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. El Guadalajara llevará adelante este partido con varias bajas por la Selección Mexicana, pero con importantes regresos previo al Clásico Tapatío ante Atlas.
Por otro lado, este duelo se da en medio de las críticas a los jugadores por la goleada de Estados Unidos ante México. No hay que olvidarse que las Águilas de Guillermo Almada lograr empatar el partido en el Estadio Azteca gracias al doblete de Miguel Borja.