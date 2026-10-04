Chivashermanos y chivahermanas bienvenidos a una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. El Guadalajara busca darle una alegría a la afición territorio estadounidense.

Para este amistoso se da el regreso de Miguel Gómez, José Castillo, Miguel Tapias y Bryan González. Seguramente tengan minutos para llegar con rodaje al Clásico Tapatío ante Atlas.

Para este encuentro Gabriel Milito decidió convocar a cinco canteranos ante la gran cantidad de bajas que tiene por la Selección Mexicana. Ellos son: Carlos Hernández, Rodrigo Parra, Emiliano Rodríguez, Aarón Correa y Anwar Ben Rhouma. No hay que olvidarse se a ellos hay que sumar Jesús Hernández, quien ya ha sido convocado por el técnico argentino.

Chivas enfrente a América en una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. Sigue todas las incidencias del partidos.

Chivas enfrenta a América en una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. El Guadalajara llevará adelante este partido con varias bajas por la Selección Mexicana, pero con importantes regresos previo al Clásico Tapatío ante Atlas.

Por otro lado, este duelo se da en medio de las críticas a los jugadores por la goleada de Estados Unidos ante México. No hay que olvidarse que las Águilas de Guillermo Almada lograr empatar el partido en el Estadio Azteca gracias al doblete de Miguel Borja.