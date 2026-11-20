Chivas Femenil hoy es un circo debido a toda la novela que se está viviendo dentro de la institución, en donde ni Nelly Simón ni Antonio Contreras están dispuestos a reconocer sus equivocaciones y se mantienen en silencio sobre la problemática que se vive dentro del vestidor con Carolina Jaramillo y la evidente ruptura con la afición que se sigue manifestando en redes sociales y hasta en las gradas del Estadio Akron.

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Sin embargo, pese a este ambiente oscuro y hostil, en el Guadalajara siempre hay una luz que cambia completamente el ánimo entre los aficionados y se llama Alicia Cervantes Herrera, quien se mantiene como el pilar dentro del vestidor y el faro que sirve de guía para los aficionados rojiblancos.

No importa qué tan complicado luzca el panorama, no importa el mal momento del equipo, no importa la mala relación con la afición, Licha Cervantes siempre encuentra la manera de seguir peleando y dar la cara por la institución y con ello, llevar al equipo a la victoria.

La Depredadora no ha tenido una vida sencilla, ya que inclusive tuvo que limpiar mesas en Estados Unidos para poder obtener dinero, además de que se llevó una dolorosa desilusión del futbol femenil por los pésimos salarios obtenidos en los comienzos de la competencia mientras estaba con el Atlas, por lo que sigue demostrando que con talento, paciencia y esfuerzo se puede cumplir cualquier sueño.

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Alicia Cervantes es el prototipo de futbolista perfecto para el Guadalajara, ya que su corazón es rojiblanco desde niña, superó las adversidades, tocó puertas y nunca se rindió. Hoy, esa mujer de carácter incansable, se ha convertido en una leyenda que mira hacía abajo a pilares del club como Don Salvador Reyes u Omar Bravo.

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En 301 partidos disputados en el Circuito Rosa, Licha ha anotado un total de 192 goles en su carrera, de los cuales 171 anotaciones han sido con la camiseta rojiblanca, por lo que no puede ser mirada de otra forma que no sea con total admiración y respeto.

Una fuera de serie, pero no puede sola

Chivas Femenil tiene uno de los planteles más completos que tiene todo el Circuito Rosa; sin embargo, Alicia Cervantes no puede cargar con el peso de la institución por sí sola, por lo que es necesario que la afición, la directiva y el cuerpo técnico encuentren la forma de reconciliarse para poder unir esfuerzos en búsqueda de lo más importante: el título de Liga MX.

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