A pesar de sus errores, es un hecho que el mejor portero de la Liga MX es Raúl Rangel y que tiene bien merecida la titularidad en la Selección Mexicana. CIES Football Observatory parece que piensa de la misma manera ya que lo considera como uno de los 100 porteros mejor valorados del mundo junto a Thibaut Courtois y Joan García, guardametas del Real Madrid y Barcelona, respectivamente.

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Desde hace un largo tiempo, la prensa americanista no ha parado de llevar una campaña contra el Tala en la que hacen un mundo sobre errores puntuales que cometía el portero de Chivas. Previo a la Copa del Mundo afirmaban que Luis Ángel Malagón debía ir de inicio y, tras su lesión, señalaban que Guillermo Ochoa tenía que estar en el estreno frente a Sudáfrica porque jugaba en la poderosa liga de Chipre.

Finalmente, Raúl Rangel fue titular en la Copa del Mundo 2026 y no fue responsable de la derrota ante Inglaterra. Sin embargo, no podemos ocultar los errores del Tala desde que Rafa Márquez es el entrenador de la Selección Mexicana, pero no hay un mejor guardameta en la Liga MX que el que tiene Chivas en sus tres palos.

Raúl Rangel es considerado uno de los mejores 100 porteros del mundo.

Photo: Reuters Connect

En medio de este contexto de críticas, CIES Football Observatory parece que piensa como Rafa y la afición rojiblanca ya que lo tiene considerado entre los 100 mejores porteros del mundo. Su posición es la 90° y tiene un valor de mercado en Europa de más de once millones de dólares, mientras que Kevin Mier, portero de Cruz Azul, es 91° con un valor cercano al jugador del Rebaño Sagrado.

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¿A qué hora se juega Chivas vs. Cruz Azul?

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán el próximo domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Akron con el equipo de Gabriel Milito ante Cruz Azul.