Roberto Alvarado se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por la afición de Chivas, pues además de ser una de las principales figuras del Guadalajara dentro del terreno de juego, el Piojo también destaca por su personalidad relajada y su característico sentido del humor. Y es que el atacante rojiblanco ha protagonizado numerosos momentos divertidos que rápidamente se vuelven virales en redes sociales, incluso entre seguidores de otros equipos de la Liga MX. Por eso, no resulta extraño que algunas marcas busquen aprovechar su popularidad para realizar campañas publicitarias, especialmente cuando tienen la oportunidad de recuperar alguna de las bromas más recordadas del futbolista mexicano.

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Uno de los momentos más divertidos que ha protagonizado Roberto Alvarado ocurrió cuando el futbolista reveló que una de sus botanas favoritas son los pistaches en salsa verde, una respuesta que sorprendió a numerosos aficionados y provocó todo tipo de comentarios en redes sociales. Y es que, aunque esta preparación es bastante conocida en algunas regiones del Bajío, especialmente por sus raíces guanajuatenses, muchas personas de otras partes del país nunca habían escuchado hablar de ella. Por eso, varios seguidores pensaron que el Piojo simplemente estaba haciendo una de sus bromas habituales, sin imaginar que realmente se trataba de una receta que forma parte de la gastronomía regional y que el Piojo muy probablemente conocía de su paso por el Celaya.

Sin embargo, Roberto Alvarado decidió recuperar este divertido momento para protagonizar un comercial de EA Sports FC, el famoso videojuego de fútbol que anteriormente era conocido como FIFA. Y es que el atacante de Chivas fue anunciado como uno de los embajadores del título, por lo que la compañía decidió presentar su participación mediante un video que hace referencia a sus famosos pistaches en salsa verde. En las imágenes, el Piojo aparece preparando la peculiar botana como si fuera un auténtico chef, aprovechando su personalidad bromista para darle un toque diferente a la campaña publicitaria. Como era de esperarse, la referencia llamó la atención de los aficionados que todavía recuerdan aquella declaración.

Además, la participación de Roberto Alvarado en esta campaña tiene un significado especial porque Chivas y el resto de los equipos de la Liga MX regresaron a EA Sports FC 27, una noticia que generó bastante entusiasmo entre los aficionados mexicanos del videojuego. Y es que, después de varias ediciones sin poder utilizar oficialmente a los clubes del fútbol nacional, los seguidores nuevamente tendrán la oportunidad de jugar con sus equipos favoritos. Por eso, la elección del Piojo como uno de los rostros de la campaña resultó bastante acertada, especialmente porque se trata de uno de los futbolistas más reconocidos del Guadalajara y de toda la Liga MX. Además, el tono humorístico del comercial consiguió conectar con los aficionados, quienes recibieron positivamente la participación del atacante rojiblanco.

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Roberto Alvarado está llamado a ser clave en la Liguilla del Apertura 2026 y en Selección Mexicana

Más allá de su participación en campañas publicitarias, Roberto Alvarado tiene por delante uno de los desafíos más importantes de la temporada, pues Chivas está por comenzar su participación en la Liguilla del Apertura 2026. Y es que el Guadalajara se ha consolidado como uno de los principales candidatos a conquistar el campeonato bajo las órdenes de Gabriel Milito, por lo que necesitará que sus futbolistas más importantes aparezcan en los momentos decisivos. En ese sentido, el Piojo está llamado a convertirse en una de las principales figuras del Rebaño Sagrado durante la Fiesta Grande, especialmente por su capacidad para generar oportunidades, asociarse con sus compañeros y marcar diferencias en el último tercio del campo. Su rendimiento podría ser fundamental para que Chivas consiga levantar el ansiado trofeo de la Liga MX.

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Además, Roberto Alvarado también se ha convertido en uno de los futbolistas más importantes de la Selección Mexicana desde la llegada de Rafael Márquez al banquillo, pues el entrenador ha depositado su confianza en el atacante rojiblanco y lo ha utilizado constantemente como titular. Por eso, el Piojo también tendrá un papel importante durante los próximos compromisos del Tri, especialmente después de conseguir la clasificación a las Semifinales de la Concacaf Nations League. A esto se suma que México también tendrá que disputar la Copa Oro durante 2027, por lo que Alvarado tendrá numerosas oportunidades para seguir consolidándose como una de las principales figuras del combinado nacional. Sin embargo, primero deberá concentrarse en ayudar a Chivas a conquistar el título del Apertura 2026.