El Piojo destapó lo que pensó cuando llegó la oferta del Spartak de Moscú, en donde analizó todo y prefirió permanecer como rojiblanco.

Roberto Alvarado tiene muchos años siendo el mejor futbolista de Chivas y uno de los más destacados de toda la Liga MX, por lo que su nivel lo ha puesto en el radar de varios clubes de México y del extranjero, en donde el mediocampista ha resistido esas ofertas y ha permanecido como rojiblanco.

Sin embargo, tras el brillante Mundial que realizó con la Selección Mexicana, el Piojo llamó la atención en Rusia, en donde el Spartak de Moscú lanzó una oferta al Guadalajara para hacerse de los servicios del futbolista con el dorsal ’25’, quien la analizó y decidió rechazarla.

Alvarado admitió que sí analizó la propuesta desde Europa, en donde decidió dejarla pasar por la situación que se vive en Rusia, en donde debido a la guerra que hay con Ucrania, no pueden participar en competencias internacionales, además de que considera que el título de Liga MX está cerca con el chiverío.

“Aquí del futbol mexicano, que yo sepa no. De Rusia, por ahí sí hubo un acercamiento, pero me puse a pensar un montón de cosas que quizás yo sentía que no estaba para ir a ese equipo. Sé que es una liga que es buena, pero si te pones a ver es una liga que solo juega en la liga de Rusia y hoy por hoy, Chivas es el mejor equipo de México y estoy feliz en Chivas.

“Si me voy, quiero irme haciendo algo importante. Tengo un rato acá y no he podido, hablando de títulos, no he conseguido nada, es la realidad. Si en un momento me voy, quiero irme con un título“, declaró en entrevista con Telemundo Deportes.

Piojo quiere cerrar un 2026 maravilloso para él con título de Chivas

“Ha sido un gran año para mí, gracias a Dios. Después de lo que me tocó vivir en el Mundial, que es la mejor experiencia hablando de futbol que me ha pasado y ahora, en Chivas, que el equipo está bien, que hay un grupo muy fuerte, que hay un grupo muy unido, con grandes jugadores con los que disfruto jugar y creo que ha sido un buen año, pero todavía falta una cosa para que pueda ser un año extraordinario”, concluyó.