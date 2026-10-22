El canterano del América ha sido vinculado para convertirse en fichaje del Guadalajara para el próximo torneo, por lo que te contamos la verdad al respecto.

El Apertura 2026 está llegando a la recta final de la fase regular, por lo que la ventana de rumores está por arrancar dentro de la Liga MX, en donde Chivas suele ser el principal equipo involucrado en versiones de jugadores que podrían arribar al Rebaño, en donde ahora se le relacionó con Edson Álvarez.

El futbolista mexicano no la está pasando muy bien en Europa debido a que sigue sin encontrar regularidad en el West Ham, por lo que algunas páginas e inclusive, personas en redes sociales han comenzado a asegurar que el Machín estaría en la órbita del Guadalajara para la próxima ventana de transferencias.

Sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, explicó la situación que vive el futbolista, aunque dejó en claro que dentro del chiverío no hay ningún interés en hacerse de los servicios de Edson Álvarez por la sobrepoblación de mediocampistas e inclusive, por su pasado en el América.

“El nombre de Edson Álvarez ha comenzado a sonar para llegar al Rebaño Sagrado (…) En el caso del Machín, está peleando por ganarse un lugar en el West Ham de Inglaterra, pero al estar en esta categoría viene de un momento complicado porque en su etapa anterior con el Galatasaray tampoco tenía mucha actividad estando bajo las órdenes de José Mourinho.

“¿Realmente Edson Álvarez tiene posibilidades de llegar al Rebaño? Hoy, 22 de octubre, cero, ninguna. Por sus antecedentes americanistas y sobre todo, porque aunque es un jugador experimentado, hoy lo que más tiene Chivas es mediocampistas”, aclaró el comunicador en su canal de YouTube.

¿Quiénes son los futbolistas que pueden jugar de mediocampistas en Chivas?

Fernando González

Omar Govea

Brian Gutiérrez

Kevin Castañeda

Efraín Álvarez

Santiago Sandoval

Roberto Alvarado

Samir Inda

Luis Romo

Luis Rey

Diego Campillo

Daniel Aguirre

Richard Ledezma

Gabriel Milito ya habría solicitado un refuerzo

En días recientes cobró fuerza que el entrenador del Guadalajara, Gabriel Milito, habría solicitado a la directiva rojiblanca la contratación de un centro delantero que le ayude a resolver las jugadas de peligro que están generando, en donde no ha podido encontrar al reemplazo de Armando González desde que se fue a Grecia.