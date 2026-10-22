Durante las horas recientes causó revuelo la noticia de que Chivas y los demás clubes de la Liga MX habrían accedido a la centralización de derechos para el año 2028, por lo que el Rebaño tendría que renunciar a una posibilidad de extender su contrato con Amazon Prime; sin embargo, dicha versión sería una mentira en donde Televisa trataría de salir beneficiada.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que dicha iniciativa del futbol mexicano no está autorizada todavía, por lo que clubes como el Guadalajara no han accedido a dicha propuesta, debido a que las ganancias económicas serían inferiores a que si ellos negociaran directamente sus derechos de transmisión.

Sin embargo, el comunicador dejó en claro que está iniciando una campaña para influenciar a la opinión pública para que los clubes accedan a esta propuesta que quiere implementar la Liga MX, en donde se destapó que VIX de Televisa, sería la plataforma que trataría de adquirir los derechos de transmisión de todos los clubes.

“Consiste en la centralización de los derechos de transmisión televisiva para la primera división (…) Originalmente el futbol mexicano se había planteado la posibilidad de lograr esta centralización para el año 2027 y ahora están apuntando para el 2028. Esto es porque varios clubes, no solamente Chivas, mandaron ALV (lo rechazaron) este plan por una sencilla razón: cuando hacían las cuentas, no les cuadraban.

“Chivas decía: ‘con este proyecto, voy a terminar ganando menos dinero del que actualmente gano’. Porque Guadalajara es el equipo de mayor rating televisivo en el país. Acá tendría que atenerse a una serie de criterios para la distribución del dinero que no le convencieron, como no convencieron a Monterrey, Tigres, Toluca y varios clubes más, que hicieron sus cuentas.

“David Medrano aseguró que los equipos del futbol mexicano están de acuerdo que tendrían que dejar de renovar sus respectivos contratos televisivos para en 2028 echar a andar esto (…) Ahora lo que se viene, es que mucha gente se quedó con la idea de que está aprobado, pero no está aprobado.

“Uno de los candidatos para hacerse de estos derechos de televisión unificada sea VIX. Todo mundo decía que si llegara a unificarse tendría que ser una televisora potente como Apple TV que ya tiene los derechos de la MLS, se habló de ESPN que con el poder de Disney podría lanzar alguna oferta. Pero ahora se descubre, que VIX también está metiendo su cuchara”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuánto dinero gana Chivas por sus derechos de transmisión?

El Guadalajara era uno de los equipos que más se negó a acceder a la propuesta de la centralización de los derechos de transmisión debido a que la escuadra rojiblanca ganaría más de 40 millones de dólares al año por la venta y distribución de sus partidos de local dentro de la Liga MX.

Hay que recordar que el Rebaño es comercializado en México en exclusiva por la señal de Amazon Prime, quien paga cerca de 20 millones de dólares por sus partidos de local de Chivas, además de cobrar otros 20 millones de dólares por los derechos en Estados Unidos, en donde Telemundo Deportes posee la totalidad.

¿Cómo están repartidos los clubes de la Liga MX con las televisoras?