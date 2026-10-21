Ante la irregularidad mostrada en semanas recientes, han surgido diversas teorías en redes sociales, por lo que un prestigiado comunicador habría indagado sobre si hay alguna ruptura entre el plantel y el cuerpo técnico del argentino.

Chivas no está brillando de la misma manera que lo hizo en el pasado Clausura 2026, ya que no ha podido demostrar el mismo nivel futbolístico y por ende, tampoco ha obtenido las mismas victorias que presumió en el torneo anterior, por lo que muchos aficionados están molestos y así lo han manifestado en redes sociales.

Después del partido en el que el Guadalajara derrotó 1-0 al Necaxa por conducto de un autogol, los aficionados rojiblancos demostraron su inconformidad, en donde piden la destitución de Gabriel Milito y hasta inventan teorías sobre que los jugadores ya no estarían a gusto con el entrenador argentino.

Es por eso que el comunicador de As México, César Huerta, habría investigado desde las entrañas de la institución, en donde le han asegurado que la confianza de los futbolistas en el proyecto que encabeza Gaby Milito se mantiene intacta, por lo que no existe ruptura entre ambas partes ni le están “tendiendo la cama” al sudamericano.

“Después de esta actuación que fue mala y que terminó siendo abucheada por los aficionados del Guadalajara, quienes pese a la victoria estaban muy molestos porque se terminó sufriendo (…) El equipo y esto lo pregunté hoy, el plantel sigue convencido del profe.

“Pregunté hoy por la mañana con la gente que conozco y que está muy metida en el vestidor y el equipo sigue creyendo en el profe. Mientras el equipo esté convencido de lo que este técnico propone, tarde que temprano los resultados vuelven, mientras siga habiendo convicción y es el caso”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Factores que han afectado a Chivas en el Apertura 2026

Muchas lesiones

Venta de Armando González

Cansancio por llamados a Selección Mexicana

Baja de juego de muchos futbolistas

Tardanza de adaptación de los refuerzos

Adversarios ya conocen estilo de Chivas

¿Cuándo se jugará el Rayados de Monterrey contra las Chivas de Guadalajara?

El siguiente duelo en el Apertura 2026 será contra Rayados, duelo que marcará el reencuentro de Matías Almeyda con las Chivas, compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 24 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.