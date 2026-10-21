Chivas rompió su mala racha de cuatro partidos sin ganar al derrotar por la mínima diferencia a Necaxa en la Jornada 13 del Apertura 2026. Sin embargo, el triunfo dejó más dudas que certezas por el funcionamiento del equipo, pues el gol llegó mediante un autogol de los Rayos y, aunque el Guadalajara generó algunas aproximaciones, tuvo pocas oportunidades claras para ampliar la ventaja, por lo que la victoria no evitó los cuestionamientos sobre el trabajo de Gabriel Milito y la falta de variantes ofensivas del Rebaño Sagrado.

Buena parte de las críticas se han centrado en el estratega argentino y en la manera en que está jugando el equipo. La falta de variantes tácticas comienza a ser evidente, mientras que los rivales parecen encontrar cada vez más recursos para neutralizar el ataque rojiblanco. No obstante, durante la conferencia de prensa posterior al encuentro contra Necaxa, el propio Milito reconoció que tiene responsabilidad en el funcionamiento colectivo y realizó una autocrítica que llamó la atención por la contundencia de sus palabras.

En una declaración contundente, Gabriel Milito reconoció sus errores con una frase que no pasó desapercibida: “La cagué”. El entrenador admitió que tiene mucha responsabilidad cuando el equipo no funciona como debería, aunque también señaló que equivocarse es parte del trabajo. En ese sentido, dejó una reflexión sobre las críticas que recibe cualquier persona que toma decisiones: solamente no se equivoca quien no hace nada.

El director técnico también aprovechó el momento para elogiar a sus futbolistas y reconocer que, en ocasiones, son ellos quienes lo salvan con sus acciones dentro del terreno de juego cuando sus decisiones no salen como esperaba. Esta situación, explicó, le da tranquilidad al momento de tomar determinaciones para cada partido, pues sabe que cuenta con jugadores capaces de resolver situaciones incluso cuando el planteamiento no funciona de la mejor manera. Milito reconoció el mérito de sus dirigidos en medio de un momento en el que el funcionamiento colectivo está bajo la lupa.

Finalmente, el estratega rojiblanco insistió en que equivocarse es normal en el futbol y, especialmente, en el trabajo de un entrenador, donde cada decisión está expuesta al análisis público. También lanzó una reflexión hacia quienes critican a los que se equivocan, al señalar que quienes nunca cometen errores son aquellos que no hacen nada. Sus palabras pueden interpretarse como una indirecta a quienes cuestionan tanto su trabajo como el de sus jugadores, aunque la autocrítica también deja claro que el Guadalajara necesita mejorar su rendimiento si quiere aspirar a cosas importantes en el Apertura 2026.

Las decisiones de Gabriel Milito más cuestionadas han sido los jugadores que tienen o no minutos

Entre las decisiones de Gabriel Milito que más críticas han generado en los últimos partidos están los minutos que concede a determinados futbolistas. Elementos como Hugo Camberos y Jordan Carrillo han levantado la mano con buenas actuaciones, pero una parte de la afición cuestiona por qué no reciben más oportunidades. En contraste, jugadores como Ángel Sepúlveda y Luis Romo han sido señalados por errores y por su rendimiento, aunque el capitán rojiblanco continúa siendo prácticamente inamovible en el once. La gestión de los minutos y la competencia interna se han convertido en dos de los principales temas de debate alrededor del proyecto de Milito, y un tema en el que difícilmente dejará de ser cuestionado.