El Guadalajara consiguió una victoria sufrida, pero el rendimiento sigue dejando mucho qué desear, aunque es evidente que hay aspectos que influyen en el rendimiento del equipo.

Chivas estuvo lejos de protagonizar su partido más brillante; sin embargo, su esfuerzo rindió frutos y de manera justa se quedó con la victoria en el duelo contra Necaxa, partido que dejó más dudas que certezas entre los aficionados rojiblancos pese a los tres puntos.

Chivas está muy golpeado

Es evidente de que el Guadalajara está lejos de su mejor versión futbolística, no solamente por el bajo nivel de varios futbolistas, sino también por la ola de lesiones que no cesa en el redil, en donde cada vez más y más jugadores van causando baja, por lo que los demás tienen que jugar hasta en posiciones que no dominan a la perfección.

Gabriel Milito se está volviendo predecible

Juan Reynoso es un entrenador especialista en analizar a los adversarios, por lo que sorprendió con su postura conservadora con el Necaxa en la cancha del Estadio Akron; sin embargo, esa postura estuvo cerca de rendirle frutos si no hubiera sido por la doble atajada del Tala Rangel que cambió todo el partido.

El entrenador peruano logró anular las variantes ofensivas del Guadalajara, por lo que Gabriel Milito deberá buscar nuevas herramientas para el equipo o seguir apelando a que un chispazo de calidad de sus futbolistas logre ser la onza para conseguir más triunfos.

Chivas, un equipo con mucho corazón, pero le está faltando futbol

El Guadalajara dominó en todas las estadísticas por lo que dejó de hacer el Necaxa en casi todo el partido; sin embargo, cuando los visitantes pisaron el acelerador hicieron ver mal a la zaga rojiblanca, por lo que deberán ajustar en esa zona del campo.

Al Rebaño le está faltando futbol, pero le está sobrando corazón y esa fue la pieza determinante para conseguir el triunfo en esta jornada de media semana, por lo que de cara a los siguientes compromisos deberá incrementar su nivel si desea aspirar al campeonato.

Las calificaciones de los jugadores de Chivas contra Necaxa

¿Cuándo se jugará el Rayados de Monterrey contra las Chivas de Guadalajara?

El siguiente duelo en el Apertura 2026 será contra Rayados, duelo que marcará el reencuentro de Matías Almeyda con las Chivas, compromiso que está pactado a disputarse el próximo sábado 24 de octubre en la cancha del Estadio BBVA, duelo que está programado para arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.