Licha Cervantes volvió a mostrar su calidad no con uno, sino con dos golazos en el amistoso contra el Trinity.

La Liga MX Femenil se encuentra en pausa por la fecha FIFA, pero Chivas no quiso quedarse sin actividad y organizó un partido amistoso contra el Dallas Trinity, equipo que compite en el futbol femenil de Estados Unidos. El encuentro representó una oportunidad para que el Guadalajara mantuviera el ritmo de competencia y probara su nivel frente a un rival internacional. La gran protagonista del partido fue Licha Cervantes, quien volvió a demostrar su capacidad goleadora con dos anotaciones que hicieron soñar al Rebaño con la victoria.

El compromiso representaba una buena oportunidad para medirse ante un equipo de otra liga y demostrar de qué está hecho el conjunto rojiblanco. Aunque el Dallas Trinity tomó una ventaja de dos goles, las rojiblancas reaccionaron y consiguieron empatar gracias a un doblete de Alicia Cervantes. Sin embargo, cuando parecía que ambos equipos repartirían puntos en un emocionante encuentro, llegó una anotación de último minuto que sentenció la derrota del Guadalajara. Las rojiblancas mostraron capacidad de reacción, pero terminaron cayendo en los últimos instantes de un partido que les exigió al máximo.

Las emociones comenzaron al minuto 29, cuando el Dallas Trinity abrió el marcador con un remate de cabeza de Drew Coomans. La situación se complicó todavía más para el Guadalajara al 41′, cuando el conjunto tejano consiguió el 2-0 y mandó el encuentro al descanso con una ventaja importante. A pesar del marcador adverso, las rojiblancas no dejaron de buscar la manera de meterse nuevamente en el partido, mientras los aficionados presentes continuaban apoyando al equipo. Chivas tenía dos goles de desventaja, pero todavía guardaba una respuesta para la segunda mitad.

La magia de Licha Cervantes apareció en el complemento. Al minuto 66, la Depredadora robó un balón y sacó un disparo de poca potencia, pero con una colocación precisa que terminó venciendo a la guardameta rival. Apenas nueve minutos después, al 75′, aprovechó un rebote en el travesaño tras un remate de Jasmine Casares para mandar el balón al fondo de las redes y firmar su doblete. Con dos definiciones oportunas, Cervantes encabezó la remontada de Chivas y devolvió la esperanza de conseguir un resultado positivo ante el conjunto estadounidense.

Encuesta ¿Es ya Licha Cervantes una leyenda de Chivas? ¿Es ya Licha Cervantes una leyenda de Chivas? Claro, merecidísimo No, le falta dar títulos Ya votaron 2 hinchas

Cuando todo parecía indicar que el partido terminaría igualado, Jasmine Hamid apareció al minuto 92 para marcar el gol del triunfo del Dallas Trinity. La anotación dejó con un mal sabor de boca a las rojiblancas, que habían conseguido recuperarse de una desventaja de dos tantos y estaban cerca de rescatar el empate. Aun así, el amistoso representó una prueba exigente para el Guadalajara, que tuvo enfrente a un rival que aprovechó sus oportunidades hasta el último momento. El doblete de Licha Cervantes fue lo más destacado para Chivas, aunque la derrota terminó por empañar una reacción que había levantado las expectativas.

¿Cuándo regresa Chivas Femenil a la actividad en Liga MX Femenil?

Chivas Femenil volverá a la actividad oficial en la Liga MX Femenil este martes 20 de octubre, cuando reciba al Necaxa en el Estadio Akron a las 9:00 p. m., en partido correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2026. El encuentro tendrá un ingrediente especial, pues coincidirá con el compromiso del equipo varonil, que enfrentará también a los Rayos en casa, aunque a las 6:07 p. m. El Guadalajara tendrá una doble cartelera rojiblanca en el Estadio Akron, con ambos equipos buscando sumar un resultado positivo ante el mismo rival en sus respectivas competencias.