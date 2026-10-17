El Guadalajara no tiene margen de error y requiere de un triunfo en casa contra los universitarios para volver a escalar peldaños en la tabla de posiciones.

Chivas ha vivido unas semanas complicadas debido a que no han podido registrar ninguna victoria en tres jornadas consecutivas, por lo que las críticas se han incrementado por su rezago en la tabla de posiciones, por lo que el Rebaño está obligado a derrotar a Tigres en la cancha del Estadio Akron.

Previo al arranque de la jornada 12, el Guadalajara estaba ubicado en la posición cuatro del torneo con 19 puntos, por lo que es urgente una victoria que fortalezca en lo anímico y los empiece a catapultar nuevamente a la parte más alta de la clasificación general.

Por su parte, Tigres viene en un claro ascenso futbolístico de la mano de Víctor Manuel Vucetich, quien logró enderezar el rumbo tras un pésimo arranque de torneo de los felinos, quienes quieren escalar peldaños pegándole a los clubes de la parte alta de la tabla, tal y como lo hicieron hace una semana frente al Toluca.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Necaxa?

El Guadalajara volverá a la competencia rápidamente debido a que habrá jornada doble en la Liga MX, en donde volverá a jugar de local el próximo martes 20 de octubre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a iniciar en punto de las 18:07 horas, tiempo del centro de México.