Chivas sacó un empate del Clásico Tapatío este sábado y, siendo objetivos, lo hizo más por corazón que por buen futbol. En la cancha del Estadio Jalisco, el Rebaño Sagrado no fue superior a los Zorros, pero logró rescatar el punto con garra y orgullo. Sin embargo, el duelo estuvo cargado de emociones positivas y negativas, así que hay mucha tela de dónde cortar.

Leonel Calderón, el canterano que debutó Gabriel Milito en el Clásico Tapatío

Con las ausencias de varios defensores por lesión, Gabriel Milito prefirió no arriesgar y apostó por un lateral izquierdo nominal: el juvenil Leonel Calderón, de apenas 19 años. Y no fue una decisión de último minuto, pues el canterano ya tenía tiempo en el radar del técnico argentino gracias a su brillante paso por las divisiones inferiores del Guadalajara, razón por la cual incluso fue convocado a la pretemporada previa al Apertura 2026, donde Milito lo ha ido probando y observando de cerca. Su talento le abrió las puertas para debutar con el Tapatío en la Liga de Expansión el pasado mes de julio y siguió creciendo hasta tener una destacada participación con el primer equipo en el amistoso contra el América, y ahora su debut oficial en un partido de alto impacto.

Chivas sacó un punto del Estadio Jalisco, pero el partido dejó un mal sabor de boca

La polémica arrancó desde el primer tiempo, cuando el Gato Ortiz no sancionó un penalti a favor del Rebaño por una mano de Jorge Sánchez dentro del área. Además, se anuló un gol a Ricardo Marín, aunque en este caso la decisión fue correcta por fuera de lugar. Ya en el complemento, el Atlas aprovechó un error en la marca para abrir el marcador, pero Chivas adelantó líneas y fue metiendo en aprietos a los Zorros. Todo parecía cuesta arriba cuando, en la recta final, llegó un penalti sobre Santiago Sandoval que Ángel Sepúlveda falló al toparse con Camilo Vargas. Sin embargo, la fortuna le sonrió al Cuate y le regaló otra oportunidad minutos después: recibió un balón dentro del área y definió cruzado para el empate.

Los malos resultados recientes hacen caer a Chivas en la Tabla General

Los tropiezos ya empiezan a notarse en el Apertura 2026. Chivas se rezagó ligeramente y cayó al cuarto lugar general, superado por el Querétaro, luego de dejar escapar puntos importantes contra el América, los Gallos Blancos y ahora el Atlas. En los tres casos el Rebaño no pudo ganar y tuvo que conformarse con el empate en el Clásico Tapatío. Aun así, el Guadalajara sigue peleando por terminar en la mejor posición posible, pues quiere amarrar cuanto antes su pase a la Liguilla y, de paso, asegurar los duelos de vuelta en el Estadio Akron para tener el criterio de desempate a su favor.

Gato Ortiz no le marca un penal clarísimo a Chivas que pudo cambiar el partido

La jugada que más reclamó la afición rojiblanca ocurrió apenas en los primeros segundos del Clásico Tapatío. Chivas buscó una combinación con un pase filtrado, Ángel Sepúlveda chocó con el zaguero rojinegro y retrasó el balón para la llegada de Roberto Alvarado. El disparo del delantero fue detenido por Jorge Sánchez, pero con el brazo, y el Gato Ortiz dejó seguir el juego. Un penalti que, de haberse marcado, pudo cambiarle por completo la cara al partido.

Luego de fallar el penal, Ángel Sepúlveda anotó el gol del empate corrigiendo su error

El destino quiso darle una revancha inmediata a Ángel Sepúlveda tras su error ante Camilo Vargas. El Guadalajara sufría para remontar y buscar la igualada, y ahí el orgullo fue la clave para encontrar el gol que hizo estallar al Estadio Jalisco. Brian Gutiérrez se metió por el centro y puso un pase preciso al hueco para la llegada del Cuate, quien recibió y definió de pierna izquierda mientras Vargas salía rápido a achicarle el espacio. Sepúlveda demostró experiencia y temperamento para levantarse del error y rescatar el punto para Chivas.