A diferencia de otros años, los periodistas deportivos no tienen problema en decir de qué club son fanáticos ya que consideran que pueden analizar a su equipo como al rival sin que el corazón se ponga por delante de ellos. Uno de ellos es Juan Manuel Figueroa, insider del Guadalajara para Medio Tiempo, quien afirmó en exclusiva a Rebaño Pasión que quiere que a Chivas le vaya bien.

“Que a Chivas le vaya bien es importante“, reveló en exclusiva a Rebaño Pasión. Y añadió: “Cuando a Chivas le va bien, lo que publiques de Chivas, la gente lo ve y lo lee y lo consume. Eso es a mí lo que me gusta de Chivas“.

Los inicios de Juan Manuel Figueroa en el periodismo

Por sus dos metros de altura jugó al básquet, pero eso no le quitó el amor por seguir los Zorros. Su carrera en el periodismo inició en Mural, cubrió a Tecos cuando estaba César Luis Menotti en la dirección técnica, siguió a sus rojinegros y en Medio Tiempo dio comenzó a seguir al más grande de México, el Guadalajara.

“En Mural se dividían las fuentes en dos por equipo. El dos de Tecos, el uno de Tecos, el dos de Atlas, uno de Atlas, dos de Chivas, uno de Chivas. Así estaba el acomodo. El descansadero era el dos, obviamente. Empecé de dos de Tecos, me acuerdo que una de las primeras coberturas ya estando más metido en Tecos, porque duramos cubriendo varias cosas, me tocó cubrir la salida de César Luis Menotti de los Tecos cuando se va de Tecos. (…) Luego fui dos de Atlas, descansaba en Atlas. Y ahí fue cuando empecé a hacer más de nombres y más de fuentes y más de información estando ahí en Atlas y empecé a tener mejores fuentes, empecé a tener un manejo más importante de la información”, recordó.

Juan Manuel Figueroa cubrió a Menotti. (Foto: NOTIMEX)

Y agregó: “A partir de ahí me quedé uno de Atlas y estuve ahí compitiendo con Raimundo González, que era en ese momento estaba en Récord y era de los que marcaba agenda en aquel momento mucho en Atlas y me fui haciendo de nombre, me fui haciendo de fuentes hasta que pude competirle. Sabía que en Chivas, en Mural, no lo iba a cubrir porque ahí estaba un compañero mío, Ramón Estrada, que tenía mucho tiempo también ahí y que era de los mejores en aquel momento de la fuente. Entonces, cuando Raimundo (González) me invitó a Medio Tiempo y le dije ‘¿Qué quieres que cubra?’ Y me dijo, ‘Quiero que agarres Chivas’. No lo dudé y dije, hay que dar el brinco”.

Figueroa reveló cómo lo trata Chivas y su afición sabiendo que él es atlista

Al igual que a muchos insiders de Chivas, a Juan Manuel Figueroa le toca sufrir las bromas de la afición por cubrir al vecino cuando es aficionado de Atlas. En diálogo con Rebaño Pasión confirmó que desde el Guadalajara mantuvieron siempre el respeto porque comprendían que es un periodista que trabajaba en Medio Tiempo cubriendo a su institución.

“Fíjate que en ese aspecto la gente de Chivas es muy respetuosa. La gente de Chivas me sigue catalogando como atlista, siempre me dicen, ‘Y tu equipo, ¿cómo va el Atlas?’ Y dicen, ‘A tu equipo’. Y siempre, pero no pasa de una broma. En ese aspecto sí toda la gente que conozco de Chivas ha sido muy respetuosa”, expresó. A su vez, señaló que la afición rojiblanca aparece para criticarlo en las redes.

Juan Manuel Figuera cubrió el bicampeonato de Atlas y a Chivas al mismo tiempo. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, en los últimos años le tocó cubrir el bicampeonato de Atlas luego de la pandemia de COVID-19 en el que la afición rojinegra llevaba imágenes de amigos, nietos, padres y abuelos que no vieron a su equipo salir campeón.

“La vuelta (ante León) fue mucho más emotiva porque hay que recordar que el Atlas hasta ese momento tenía 70 años sin ser campeón y mucha gente se había muerto en el camino sin ver al Atlas campeón. Entonces, hubo una campaña del Atlas en la que llevaban imágenes de sus familias que le iban al Atlas y que no les tocó ver campeón nunca al equipo. (…) Sí sentías eso. Sentía esa presión en el pecho de decir, ‘Híjole, esto que vamos a vivir, no sé cómo vaya a terminar en ese momento. No sé si el Atlas vaya a ser campeón, pero si va a ser campeón, creo que va a saldar o va a cerrar muchas heridas de mucha gente’. Y así fue”, recordó.

Juan Manuel Figueroa, el aficionado de Atlas que quiere ver ganar a Chivas

Juan Manuel Figueroa dejó en claro que su amor por Atlas no dejó de existir, pero que por su profesión y el cariño a Jalisco quiere que le vaya bien al fútbol tapatío. Por esta razón confesó que quiso ver a las Chivas de Matías Almeyda avanzar a la Final del Mundial de Clubes.

“No soy fanático de Chivas desde un inicio, me gusta ir a los partidos de Chivas, pero no puedo dejar de lado que sí me ha dado satisfacciones importantes. Lo del Mundial de Clubes del 2018, ese partido allá en Emiratos Árabes fue importante, yo creo que ha sido cubriendo Chivas, esa y la final de la Concacaf Champions que ganaron justamente para ir al Mundial de Clubes que fue contra el equipo de Toronto. Ese Mundial de Clubes la verdad me gustó mucho. Fue la primera vez que quería que a Chivas le fuera bien. En un torneo así tan marcado, porque era pasar el Kashima Antlers y enfrentarse al Real Madrid”, reveló.

Chivas campeón de la Concachampions y clasificó al Mundial de Club 2018. (Foto: IMAGO7)

A su vez, dejó en claro que por su trabajo quiere que a Chivas le vaya bien porque la afición los lee más. “Que a Chivas le vaya bien es importante. Pasa algo muy curioso, en todos lados dicen, ‘Es que a ustedes les gusta que al equipo le vaya mal porque cuando a Chivas le va mal venden más’. Y es un tema que yo siempre le he dicho a la gente de Chivas: ‘No, güey, al revés’. Y se los he demostrado, cuando Chivas no va bien, la gente no consume Chivas”, explicó.

También reveló que entiende y le gusta que los chivahermanos le den la espalda al equipo cuando no da resultados. “La gente prefiere leer otras cosas que consumir Chivas. Cuando a Chivas le va bien, lo que publiques de Chivas, la gente lo ve y lo lee y lo consume. Eso es a mí lo que me gusta de Chivas, que cuando al equipo le va bien, cuando las cosas están funcionando, tus notas o las notas de nosotros se leen mucho, se consumen mucho, y a la gente le gusta; cuando a Chivas no le va bien, no se consume”, cerró Juan Manuel Figueroa en Rebaño Pasión.