Tras 15 años, Chivas volvió a finalizar como superlíder en la Liga MX luego de haber superado por 1-0 a Cruz Azul por la jornada 17 del Apertura 2026. Luego del enorme partido ante la Máquina Cementera, el Rebaño Sagrado se enfoca en lo que se vivirá ante Pachuca, por lo que Gabriel Milito señaló que José Castillo no está lesionado y dejó una duda sobre Luis Romo. Sin embargo, César Huerta confirmó que el capitán no tendrá problemas para enfrentar a los Tuzos.

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El equipo que dirige Milito necesitaba romper la pared ante un conjunto de la Noria que en año y medio lo tenía de hijo. Finalmente, Efraín Álvarez apareció con un golazo en el primer tiempo, Richard Ledezma fue clave en ataque como para defender a la afición del Toro Fernández, Raúl Rangel volvió a volar cuando el equipo lo necesitó y Brian Gutiérrez entró en la segunda parte para enfriar el partido y cerrar el partido.

Sin embargo, en la previa de Chivas frente a Cruz Azul, el equipo rojiblanco confirmó que Luis Romo no era tenido en cuenta por una molestia muscular y así evitar una lesión. A su vez, en el segundo tiempo, el técnico del Guadalajara decidió reemplazarlo a José Castillo por Luis Rey y las alarmas se encendieron.

Tras el partido, el técnico argentino explicó que ninguno de los jugadores está lesionado, pero dejó cierta duda sobre cómo estaría el capitán del Guadalajara. Sin embargo, César Huerta confirmó en su canal de YouTube que fue por precaución la baja del capitán y que de no mediar ningún inconveniente va a jugar la ida ante los Tuzos.

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Luis Romo no jugó contra Cruz Azul.

Photo: IMAGO7

“Aparentemente lo de Luis Romo es precaución. Lo sé porque lo consulté con alguien que se lo preguntó directamente a Luis. Entonces eso es lo que sé. Aparentemente es solamente precaución José Castillo solamente fue el cansancio y en teoría entramos a la liguilla completos, con todo el plantel a disposición para ir a buscar ese anhelado título”, expresó el periodista de Diario AS.

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¿Qué dijo Gabriel Milito sobre Luis Romo y José Castillo?

En conferencia de prensa, Gabriel Milito afirmó que ambos jugadores no sufrieron ninguna lesión, pero que en el caso de Romo dejó un interrogante ya que no afirmó que vaya a estar disponible. “Luis no tuvo una lesión sino una sobrecarga muscular el día viernes, considerábamos que era innecesario asumir riesgo con él teniendo en cuenta que ya estábamos clasificados, teníamos que ver simplemente en qué lugar. Esperemos que en estos días, cuatro días, pueda estar en condiciones de jugar o de ser opción para jugar, pero eso lo iremos viendo en estos días”, explicó.

Y añadió: “José Castillo sintió claramente la inactividad de tanto tiempo, hizo un grandísimo partido como habitualmente lo hace, un jugador muy regular, muy regular, pero claro al final terminó cansado, un poco acalambrado y por eso tuvimos que reemplazarlo, pero terminó con eso. No es que sufrió nada importante, va a estar disponible para el siguiente partido también”.

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¿Cuándo y a qué hora se juega la ida entre Chivas y Pachuca?

La ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 entre Chivas y Pachuca se llevará a cabo el próximo jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo a las 19:00 del Centro de México . El partido en territorio nacional se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Fox One, mientras que en Estados Unidos por Fox Deportes.