Esta noche Chivas recibe a Cruz Azul en un duelo clave de cara a la Liguilla del Apertura 2026. Por esta razón, en Rebaño Pasión decidimos repasar cuál sería el rival del Guadalajara en los Cuartos de Final de la Fiesta Grande si empata, pierde o gana frente a la Máquina en el Estadio Akron.

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Es un hecho que los dirigidos por Gabriel Milito buscarán quedarse con los tres puntos para cerrar de la mejor manera la fase regular como superlíder del campeonato. Sin embargo, no ven con malos ojos cerrar en la segunda posición, ya que tendrían además ventaja deportiva en una eventual semifinal.

Enfrente llegará un Cruz Azul que ganó los últimos 15 puntos posibles luego de haber superado a FC Juárez, Pachuca, Querétaro, León y Tigres. Cabe destacar que en el Apertura 2026 solamente pudo superar a uno de los candidatos al título, ya que venció por 4-3 a América, igualó 3-3 frente a Toluca y perdió por la mínima diferencia contra Rayados de Monterrey.

Chivas necesita ganar si quiere ser superlíder del Apertura 2026.

Photo: IMAGO7

¿Qué pasa si Chivas supera, vence o empata ante Cruz Azul?

Si Chivas vence a Cruz Azul: si el Guadalajara supera a la Máquina, cerrará la fase regular del Apertura 2026 como superlíder de la tabla general de posiciones con 33 puntos. De esta manera, el adversario en la Liguilla sería Pachuca, quien finalizó en la octava posición de la Liga MX.

si el Guadalajara supera a la Máquina, cerrará la fase regular del Apertura 2026 como superlíder de la tabla general de posiciones con 33 puntos. De esta manera, el adversario en la Liguilla sería Pachuca, quien finalizó en la octava posición de la Liga MX. Si Chivas empata ante Cruz Azul: si el Rebaño Sagrado iguala ante el conjunto de la Noria, finalizará en la segunda posición de la tabla general de posiciones con 31 puntos. De esta forma, el equipo de Gabriel Milito enfrentará a León por los Cuartos de Final de la Liguilla y con ventaja deportiva en una eventual Semifinal.

si el Rebaño Sagrado iguala ante el conjunto de la Noria, finalizará en la segunda posición de la tabla general de posiciones con 31 puntos. De esta forma, el equipo de Gabriel Milito enfrentará a León por los Cuartos de Final de la Liguilla y con ventaja deportiva en una eventual Semifinal. Si Chivas pierde ante Cruz Azul: si el Guadalajara cae por cualquier tipo de marcador ante la Máquina, finalizará la fase regular en la tercera posición con 30 puntos, pero estará debajo de América por diferencia de gol. De esta manera, el Rebaño Sagrado enfrentará a Rayados de Monterrey de Matías Almeyda.

La última vez que Chivas enfrentó a Cruz Azul

Gabriel Milito vs. Cruz Azul

Gabriel Milito no pudo ante Cruz Azul.

Photo: Imagen generada por CHATGPT.

¿A qué hora se juega Chivas vs. Cruz Azul?

Chivas y Cruz Azul se enfrentarán este domingo 22 de noviembre en el Estadio Akron a las 17:07 del Centro de México. El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos por Telemundo. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Akron con el equipo de Gabriel Milito ante Cruz Azul.