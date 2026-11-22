Uno de los canteranos de Chivas que se encuentra en el futbol de Europa es Mateo Chávez, quien actualmente es jugador fijo en AZ Alkmaar. El Tiloncito apareció en el primer tiempo con un de crack para guiar a su equipo en la remontada frente a Sparta Rotterdam por la jornada 13 de la Eredivisie de Países Bajos.

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El exdefensor rojiblanco lleva más de un año en el Viejo Continente y a fuerza de trabajo se ganó un el gigante neerlandés. Es más, su gran momento no solo lo llevó a jugar en la Copa del Mundo 2026, sino que en el último juego de la Selección Mexicana le ganó la titularidad a Jesús Gallardo, quien no jugó bien en la ida de los Cuartos de Final de la Nations League.

Esta mañana, AZ Alkmaar empezó abajo en el marcador por el gol de Isaac Babadi para el Sparta Rotterdam. Sin embargo, dos minutos después, Mateo Chávez recibió en el área y, mientras le cubrían el palo izquierdo, levantó la mirada y colocó el tiro en el palo derecho para dejar a un portero clavado en la línea de cal. Es su tercer gol en la temporada.

Mateo Chávez fue titular ante Jamaica.

Photo: REUTERS

Cabe destacar que, con esta victoria, AZ Alkmaar se ubica en la cuarta posición de la tabla general de posiciones con 26 puntos. El equipo de Mateo Chávez se encuentra a tres puntos de PSV, líder del torneo, y a dos de Ajax.

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¿Cuándo vuelve a jugar Armando González?

Este domingo, Armando González volverá a tener acción en la Superliga de Grecia cuando Olympiacos reciba a Iraklis en el Estadio Georgios Karaiskakis por la jornada 11. El duelo está pactado para iniciar a las 11:00 del Centro de México.