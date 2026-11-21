Chivas ya comenzó a planear los movimientos que realizará durante el próximo mercado de fichajes, pues la directiva rojiblanca está analizando las posibles altas y bajas del equipo para el Clausura 2027. Y es que, aunque el Guadalajara todavía tiene por delante la Liguilla del Apertura 2026, los responsables del proyecto deportivo saben que deben anticiparse para fortalecer la plantilla de Gabriel Milito. Por eso, muchos aficionados esperan conocer los nombres de los futbolistas que podrían llegar al Rebaño Sagrado. Sin embargo, una de las informaciones que más dudas ha generado es la supuesta decisión del club de dejar de contratar estrellas , una postura que provocó diferentes interpretaciones sobre el tipo de refuerzos que buscará Chivas.

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De acuerdo con los reportes más recientes, el Guadalajara tendría prácticamente descartado realizar fichajes mediáticos durante los próximos mercados de transferencias, pues la intención sería modificar los criterios con los que se eligen las incorporaciones. Sin embargo, esta información provocó que algunos aficionados interpretaran que Chivas solamente buscaría jugadores de bajo perfil, futbolistas poco conocidos o elementos que ni siquiera destacan dentro de sus equipos actuales. Evidentemente, esta posibilidad generó preocupación entre los seguidores rojiblancos, especialmente porque consideran que una institución con la historia y exigencia del Rebaño Sagrado debe contar con jugadores de calidad comprobada para competir por los campeonatos de Liga MX.

Sin embargo, el periodista Jesús Bernal, especializado en la cobertura de Chivas, aclaró que esta nueva postura del Guadalajara fue malinterpretada, pues no significa que la directiva haya decidido contratar únicamente a futbolistas desconocidos o con poca experiencia. En realidad, lo que buscaría el club es que las incorporaciones respondan principalmente a las necesidades deportivas del equipo y no a la popularidad que puedan tener entre los aficionados. Es decir, la prioridad será encontrar jugadores que realmente puedan aportar al funcionamiento colectivo de Gabriel Milito, independientemente de que sean figuras reconocidas en la Liga MX o futbolistas con menor exposición mediática. Por eso, el Rebaño Sagrado no estaría renunciando a los refuerzos importantes, sino intentando evitar contrataciones motivadas principalmente por su impacto comercial.

De hecho, uno de los ejemplos que utilizó Jesús Bernal para explicar esta situación fue el fichaje de Javier Hernández, quien regresó al Guadalajara rodeado de enormes expectativas por su trayectoria en Europa y por tratarse de uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos internacionalmente. Desde el punto de vista comercial, la contratación del Chicharito parecía representar una excelente oportunidad para el club, pues generó una enorme atención mediática y entusiasmo entre los aficionados. Sin embargo, su rendimiento dentro del terreno de juego estuvo muy lejos de justificar las expectativas que provocó su regreso, por lo que su segunda etapa terminó dejando más dudas que satisfacciones en el aspecto deportivo. Precisamente, este tipo de situaciones serían las que la directiva buscaría evitar con su nueva estrategia de fichajes.

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Además, es importante recordar que los dos refuerzos más recientes del Guadalajara, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo, llegaron después de destacar como titulares y futbolistas importantes en sus respectivos equipos. Esto demuestra que Chivas no necesariamente buscaría jugadores de bajo perfil, sino elementos que ya hayan mostrado condiciones para competir en la Liga MX y que puedan adaptarse a las necesidades del cuerpo técnico. Por eso, la intención sería mantener una estrategia que priorice el rendimiento, las características tácticas y el potencial de crecimiento por encima de la popularidad de los futbolistas. Sin embargo, tampoco estaría descartado incorporar jóvenes que representen una apuesta a futuro, como sucedió con Jesús Hernández, cuya contratación responde también a la posibilidad de desarrollar su talento durante los próximos torneos.

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Chivas buscará un delantero y un central para el Clausura 2027

Aunque todavía no se conocen todos los nombres que la directiva rojiblanca tiene contemplados, los reportes apuntan a que Chivas buscará principalmente un delantero y un defensa central para reforzar la plantilla de Gabriel Milito durante el Clausura 2027 . Y es que la salida de Armando González rumbo al Olympiacos dejó una necesidad importante en el ataque, mientras que la defensa también requiere alternativas que permitan mantener el funcionamiento colectivo cuando existen lesiones o suspensiones. En ese sentido, el Guadalajara buscaría futbolistas que puedan adaptarse al estilo de juego de Milito, especialmente por su capacidad técnica, inteligencia táctica y disposición para participar en diferentes fases del partido.