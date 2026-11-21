Chivas es uno de los clubes más grandes e importantes no solamente de México, sino de todo el continente americano, por lo que la exigencia de conquistar campeonatos es una responsabilidad que acompaña constantemente a todos los futbolistas que visten la camiseta rojiblanca. Sin embargo, el Guadalajara lleva varios años sin conseguir un título de Liga MX, una situación que ha generado frustración y preocupación entre sus aficionados, especialmente porque el equipo ha tenido diferentes oportunidades de competir por el campeonato. Por eso, el Apertura 2026 representa una nueva oportunidad para que el Rebaño Sagrado termine con esa sequía de títulos, aprovechando el buen funcionamiento que ha mostrado durante diferentes momentos del torneo bajo las órdenes de Gabriel Milito.

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En ese sentido, Omar Govea, uno de los futbolistas con mayor carácter y liderazgo dentro del vestidor rojiblanco, habló sobre la obligación que tiene Chivas de volver a ser campeón. Y es que durante la conferencia de prensa previa al partido contra Cruz Azul, el mediocampista explicó cómo se vive esta exigencia dentro del plantel y cuál es la mentalidad con la que los jugadores están preparando la Liguilla del Apertura 2026. Lejos de intentar reducir las expectativas, Govea reconoció que todos los integrantes del Guadalajara saben perfectamente que ha llegado el momento de conquistar un campeonato, especialmente porque consideran que cuentan con las condiciones necesarias para competir contra los principales candidatos al título.

De hecho, Omar Govea aseguró que convertirse en campeón con Chivas representa una oportunidad única para dejar una huella importante en la historia del club, pues entiende que los futbolistas que consiguen levantar trofeos con el Guadalajara terminan ocupando un lugar especial en la memoria de los aficionados. Por eso, el mediocampista dejó claro que existe un compromiso colectivo para conseguir ese objetivo y que todos los jugadores son conscientes de la responsabilidad que tienen por delante. Sin embargo, también explicó que la presión de representar a una institución tan grande no es algo que deba afectar negativamente al plantel, sino una motivación adicional para trabajar con mayor intensidad y demostrar que merecen vestir la camiseta rojiblanca.

Además, el futbolista explicó que dentro del vestidor consideran esta exigencia como una presión positiva, capaz de impulsar al equipo a mostrar su mejor versión durante los partidos decisivos. Y es que Govea aseguró que los jugadores no están permitiendo que las expectativas les hagan perder la concentración, pues entienden que la mejor manera de responder a la afición es mantener el enfoque en el trabajo diario y en los objetivos colectivos. En ese sentido, el mediocampista insistió en que todos quieren convertirse en dignos representantes de Chivas, especialmente porque saben que tienen frente a ellos una oportunidad importante para conquistar un título y recompensar el respaldo que han recibido durante toda la temporada.

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Sin embargo, una de las declaraciones más contundentes de Omar Govea llegó cuando aseguró que el Guadalajara no quiere volver a comenzar desde cero durante el próximo torneo, pues considera que esta plantilla ya tiene la obligación de dar el siguiente paso y transformar su buen rendimiento en un campeonato. "Es momento que esta plantilla tome esa responsabilidad e ir a celebrar a la Minerva con nuestra gente", expresó el mediocampista, dejando claro que el objetivo del vestidor no es simplemente realizar una buena Liguilla. Y es que los jugadores quieren terminar el Apertura 2026 levantando el trofeo y celebrando junto a los aficionados rojiblancos, una imagen que se ha convertido en uno de los principales sueños del plantel y que ahora buscarán hacer realidad.

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Omar Govea salió en defensa de Armando León, delantero convocado a Selección Mexicana

Durante esa misma conferencia de prensa, Omar Govea también sorprendió al salir en defensa de Armando León, delantero mexicano que actualmente juega en Croacia y que recientemente fue convocado a la Selección Mexicana. Y es que el mediocampista de Chivas cuestionó duramente un reporte periodístico en el que se señalaba que el atacante no tendría el nivel necesario para jugar con el Tri, considerando que la manera en que se presentó esa información fue una falta de respeto hacia el futbolista. Además, Govea reconoció el esfuerzo que representa salir de México para buscar oportunidades en el extranjero y le envió un mensaje directo de apoyo. El rojiblanco felicitó a León por su trayectoria, lo animó a no bajar los brazos y le deseó que vuelva a recibir oportunidades con la Selección Mexicana, dejando claro que las críticas no deberían afectar su confianza.