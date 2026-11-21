La fase regular del Apertura 2026 está viviendo sus últimas horas, por lo que 10 clubes quedarán eliminados del campeonato, iniciando así la temporada de fichajes, en donde los equipos comienzan a armarse de cara al arranque del Clausura 2027, por lo que los rumores comienzan a vincular futbolistas como Alán Bautista con el Rebaño.

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Sin embargo, han surgido versiones que aseguran que el jugador del Pachuca no entraría en la planeación del Guadalajara debido a la sobrepoblación de mediocampistas que tiene el plantel encabezado por Gabriel Milito; sin embargo, el reportero de As México, César Huerta, ha confirmado que en el interior del Rebaño sí estarían en búsqueda de dos refuerzos.

"Pregunté con la misma persona con la que consultaba el otro día ahí en Verde Valle y es muy claro: las posiciones que realmente estamos buscando a mayor profundidad son medio centro defensivo y un nueve. Alán Bautista, aunque Guadalajara le ha dado seguimiento, pero su perfil en este momento en el equipo está copado.

"Que me reiteraran que la de medio centro defensivo y la de nueve se siguen evaluando, me parece muy bueno. Alán Bautista te juega en lugar de Omar Govea, no en lugar de Fernando González, pero lo que necesitamos es un suplente del Oso", explicó el comunicador en su canal de YouTube.

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Chivas quiere cuatro delanteros para el 2027

"Jesús Hernández le ha gustado a la directiva y al cuerpo técnico, les ha llenado. El plantel tiene solamente tres nueves naturales que son Ricardo Marín, Ángel Sepúlveda y Jesús Hernández, de modo que cuando Santi Sandoval juega como falso nueve, Hernández ya no sale ni a la convocatoria. Y si se está buscando otro nueve es para tenerlo como tercera opción o que compita por ser segunda.

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"Jesús Hernández sigue causando buenas impresiones sobre ser el perfil más chavo de los cuatro, pero Guadalajara quiere tener cuatro nueves en el plantel. Con esto, se aseguran con el tercer nueve al ejercer la opción de compra", concluyó el comunicador.

¿Chivas tiene otras alternativas para la delantera?

Independientemente de lo que la directiva pueda buscar y encontrar en el mercado de fichajes invernal, la realidad es que los tapatíos podrían tener dos alternativas adicionales, ya que hay que recordar que tiene prestados a los delanteros Teun Wilke y Sergio Aguayo, quienes fueron enviados a Colombia a ganar experiencia en calidad de préstamo con opción de compra.

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