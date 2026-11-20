El futbol es un deporte que suele ocasionar que algunos futbolistas tengan que continuar sus carreras en clubes inimaginables y tal es el caso del mediocampista español Víctor Vázquez, quien tuvo la posibilidad de jugar en el Barcelona y años después fichó con Cruz Azul, en donde admitió que dos exjugadores de Chivas le dejaron muy gratas impresiones: Oribe Peralta y Chicharito Hernández.

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El exmediocampista que fichó con La Máquina en el 2016 como un bombazo para la Liga MX y que abandonó a los celestes un año después, fue entrevistado por el portal Vamos Azul, en donde recordó su paso por México, asegurando que Oribe Peralta era un delantero que le sorprendió, por lo que inclusive le comparó sus cualidades con las de la leyenda del Real Madrid, Raúl González.

“En México a mí me sorprendió mucho Oribe Peralta, el delantero en ese momento, porque aparte siempre nos ganaba los partidos. Era un delantero muy vivo, me recordaba un poco a Raúl González, del Madrid de España de toda la vida (...) Era el típico delantero de área que parece que está, pero no está, y siempre mete goles”

¿Qué dijo Víctor Vázquez sobre el Chicharito?

Para la temporada 2021 fichó con el equipo de Los Angeles Galaxy, compartiendo vestidor con Javier Hernández, en donde el mexicano le dejó una grata impresión, por lo que hasta el día de hoy sigue expresándose de la mejor manera del canterano del Guadalajara, lamentando la mala experiencia que vivió en su segunda etapa en el Rebaño.

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“Yo del jugador voy a hablar poco, porque todo el mundo mexicano sabe quién es y sigue siendo el máximo goleador de la historia de México, que va a ser el mejor. Porque como jugador es increíble, ya con su currículum poco más tengo que decir. Me gustaría hablar más de cómo persona. Seguimos hablando con él, con él sigo teniendo contacto, nos tratamos de hermanos de siempre.

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“Creo que tuvimos una conexión increíble, solo llegar, al final el idioma ayuda. Él haber estado en España, en el Madrid, aunque fuera Madrid y Barça, pues bueno, teníamos nuestras bromas (...) Al final para mí es un hermano, lo voy a querer siempre. Ojalá en algún momento nos volvamos a cruzar, si el futbol quiere. Y le deseo siempre lo mejor.

“Sé que pasó una época ahora mala cuando volvió a México, que fue complicado en Chivas. No le hubiera gustado acabar así seguramente, pero lo que decimos, el futbol no sabe lo que te va a deparar. Es tan impredecible que te tiene sorpresas y te tiene a veces momentos un poco más negativos”, concluyó el mediocampista que se retiró en diciembre del 2025.